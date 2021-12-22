Секретар РНБО Данілов: Путін хоче знищити Україну

Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Олексій Данілов вважає, що серйозного ризику неминучого вторгнення Росії на територію України наразі немає. Керівництво України поки не фіксує критичного нарощування російських військ на спільному кордоні, заявив він в інтерв'ю агенції AFP, опублікованому у п'ятницю, 24 грудня.

За оцінками офіційного Києва, з жовтня кількість російських військ на кордоні України зросла з 93 до 104 тисяч. "Ми не вважаємо, що це велике збільшення", - сказав Данілов. За його словами, влада не хоче "лякати людей" розмовами про війну, оскільки це "дестабілізує ситуацію всередині країни", що може зіграти на руку президенту РФ Володимиру Путіну. Водночас він заявив, що "Путін хоче знищити" Україну. "Чи вдасться йому? Ні. Наші громадяни захищатимуть нашу країну", - сказав секретар РНБО.

"Росія вдається до кібератак і поглиблення енергокризи"

Як зазначив Данілов, у прагненні дестабілізувати Україну зсередини, Кремль вдається до кібератак і поглиблення енергетичної кризи. "Я наполягаю, що це головне завдання Путіна", - сказав він. Якщо цього зробити не вдасться, Росія може перекинути свої війська через кордон, вважає Данілов.

Більш того, секретар РНБО звинуватив Росію у прагненні ще більше розділити Україну. "Вони хочуть розірвати нашу країну, щоб вона перестала існувати в її нинішніх межах", - сказав він.

Москва, своє чергою, заперечує свою наміри щодо вторгнення в Україну. Путін під час щорічної пресконференції заявив, що це Київ може готувати військову операцію на Донбасі. Данілов таку ймовірність заперечує: за його словами, для української влади це неприйнятне рішення, адже це призведе до масового збільшення жертв серед цивільного населення. "Ми хотіли б, щоб були переговори, ми хотіли б, щоб росіяни вивели свої війська, свої танки і пішли додому, - сказав він. - Але Путін цього не хоче".

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Нагадаємо, за даними західної та української розвідок, скупчення російських військ може свідчити про підготовку Росії до вторгнення в Україну вже цієї зими. Як зазначив міністр оборони України Олексій Резніков, найімовірнішим часом для ескалації з боку Росії може бути кінець січня. Він припустив, що кількість російських військ може зрости до 175 тисяч.