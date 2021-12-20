 Данілов: В Україні буде достатньо зброї для зустрічі всіх ″зелених″ чоловічків | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.12.2021

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Новини

Данілов: В Україні буде достатньо зброї для зустрічі всіх "зелених" чоловічків

У разі вторгнення "зелених та іншого штибу чоловічків" в Україні буде достатньо зброї, заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

Секретар РНБО Олексій Данілов

Секретар РНБО Олексій Данілов

Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов заявив, що для захисту України в разі можливого вторгнення РФ "зброї має бути і буде достатньо", заявив він у неділю, 19 грудня.

"Як свідчать соціологічні дослідження, майже половина жителів України в разі загрози вторгнення готові боротися з ворогами зі зброєю в руках. А значить, цієї зброї має бути і буде достатньо", - написав Данілов у Facebook.

За словами секретаря РНБО, аби гвинтівок вистачило "для зустрічі всіх "зелених" та іншого штибу чоловічків", необхідно стимулювати приватну підприємницьку ініціативу, яка є одним з важливих пріоритетів реформи українського оборонно-промислового комплексу (ОПК).

Також Данілов повідомив, що напередодні разом з міністром оборони Олексієм Резніковим відвідали компанію, яка виробляє необхідну Україні зброю. "Хочу сказати, що ніщо так не тішить око і не заспокоює, як нові гвинтівки UAR-15, снайперські гвинтівки UAR-10, UAR-10M або UBR-008 вітчизняного виробництва", - зазначив він, додавши, що гвинтівка UAR-10 офіційно прийнята на озброєння Збройних сил України.

Читайте також: Резніков: Україна потребує наступального озброєння від партнерів

Скупчення військ РФ біля українських кордонів

За даними західної та української розвідок, скупчення російських військ може свідчити про підготовку Росії до вторгнення в Україну вже цієї зими. Як зазначив Олексій Резніков, найімовірнішим часом для ескалації з боку Росії може бути кінець січня. Він припустив, що кількість російських військ може зрости до 175 тисяч.

Про таку кількість військових РФ, яких можуть задіяти для ескалації, повідомляли і американські ЗМІ з посиланням на дані розвідки США. 16 грудня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг після переговорів із президентом України Володимиром Зеленським у Брюсселі заявив, що, за даними Альянсу, Росія продовжує нарощувати війська на кордоні з Україною. 

У Кремлі всі звинувачення в підготовці можливого вторгнення відкидають. На пресконференції 8 грудня Путіна спитали, чи збирається РФ нападати на Україну. У відповідь той назвав це питання "провокаційним" та заявив, що Росія проводить "миролюбну" зовнішню політику, але має право забезпечувати свою безпеку у середньостроковій та віддаленій перспективі.

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