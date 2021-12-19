Глава міноборони ФРН про санкції щодо Росії: Потрібно націлитися на Путіна

Нова міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт (Christine Lambrecht) висловилася за посилення санкцій щодо Росії через ескалацію на кордоні з Україною. Зокрема, за її словами, Заходу варто зосередити увагу на президенті Володимирі Путіні та його оточенні. Про це вона сказала в інтерв'ю тижневику Bild am Sonntag, опублікованому в неділю, 19 грудня.

"Зрозуміло: агресор - Росія. Ми маємо зробити все можливе, щоб зупинити ескалацію (щодо України, - Ред.). Зокрема, і вводити жорсткі санкції",- сказала Ламбрехт. Водночас вона ухилилася від питання, чи має увійти до такого санкційного списку газопровід "Північний потік-2".

"Потрібно використовувати весь набір інструментів, який маємо. Наразі нам слід націлитися на Путіна та його оточення", - сказала Ламбрехт.

За її словами, відповідальні за агресію мають відчути на собі її наслідки, наприклад, втративши можливість "їздити на шопінг на Єлисейські поля у Парижі".

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Ламбрехт також наголосила, що дуже добре розуміє побоювання українців щодо нової агресії Росії. "Тому моя перша офіційна поїздка - до Литви у складі сил швидкого реагування НАТО, аби отримати уявлення про те, як солдати сприймають ситуацію в регіоні", - зазначила вона.

Водночас Ламбрехт стримано оцінила перспективи відправлення військовослужбовців НАТО безпосередньо в Україну. "Нам слід спочатку вичерпати всі можливості дипломатії та економічних санкцій. Усі подальші кроки необхідно узгодити в Альянсі", - заявила міністерка оборони ФРН.

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Скупчення військ РФ біля українських кордонів

За даними західної та української розвідок, скупчення російських військ може свідчити про підготовку Росії до вторгнення в Україну вже цієї зими. Як зазначив міністр оборони України Олексій Резніков, найімовірнішим часом для ескалації з боку Росії може бути кінець січня. Він припустив, що кількість російських військ може зрости до 175 тисяч.

Про таку кількість військових РФ, яких можуть задіяти для ескалації, повідомляли і американські ЗМІ з посиланням на дані розвідки США. 16 грудня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг після переговорів із президентом України Володимиром Зеленським у Брюсселі заявив, що, за даними Альянсу, Росія продовжує нарощувати війська на кордоні з Україною.

У Кремлі всі звинувачення в підготовці можливого вторгнення відкидають. На пресконференції 8 грудня Путіна спитали, чи збирається РФ нападати на Україну. У відповідь той назвав це питання "провокаційним" та заявив, що Росія проводить "миролюбну" зовнішню політику, але має право забезпечувати свою безпеку у середньостроковій та віддаленій перспективі.