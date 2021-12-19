Глава міноборони ФРН про санкції щодо Росії: Потрібно націлитися на Путіна

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Через ескалацію на кордоні з Україною проти РФ потрібно вводити жорсткі санкції, вважає міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт. Наразі слід зосередити увагу на Путіні та його оточенні, додала вона.
Нова міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт (Christine Lambrecht) висловилася за посилення санкцій щодо Росії через ескалацію на кордоні з Україною. Зокрема, за її словами, Заходу варто зосередити увагу на президенті Володимирі Путіні та його оточенні. Про це вона сказала в інтерв'ю тижневику Bild am Sonntag, опублікованому в неділю, 19 грудня.
"Зрозуміло: агресор - Росія. Ми маємо зробити все можливе, щоб зупинити ескалацію (щодо України, - Ред.). Зокрема, і вводити жорсткі санкції",- сказала Ламбрехт. Водночас вона ухилилася від питання, чи має увійти до такого санкційного списку газопровід "Північний потік-2".
"Потрібно використовувати весь набір інструментів, який маємо. Наразі нам слід націлитися на Путіна та його оточення", - сказала Ламбрехт.
За її словами, відповідальні за агресію мають відчути на собі її наслідки, наприклад, втративши можливість "їздити на шопінг на Єлисейські поля у Парижі".
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Ламбрехт також наголосила, що дуже добре розуміє побоювання українців щодо нової агресії Росії. "Тому моя перша офіційна поїздка - до Литви у складі сил швидкого реагування НАТО, аби отримати уявлення про те, як солдати сприймають ситуацію в регіоні", - зазначила вона.
Водночас Ламбрехт стримано оцінила перспективи відправлення військовослужбовців НАТО безпосередньо в Україну. "Нам слід спочатку вичерпати всі можливості дипломатії та економічних санкцій. Усі подальші кроки необхідно узгодити в Альянсі", - заявила міністерка оборони ФРН.
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За даними західної та української розвідок, скупчення російських військ може свідчити про підготовку Росії до вторгнення в Україну вже цієї зими. Як зазначив міністр оборони України Олексій Резніков, найімовірнішим часом для ескалації з боку Росії може бути кінець січня. Він припустив, що кількість російських військ може зрости до 175 тисяч.
Про таку кількість військових РФ, яких можуть задіяти для ескалації, повідомляли і американські ЗМІ з посиланням на дані розвідки США. 16 грудня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг після переговорів із президентом України Володимиром Зеленським у Брюсселі заявив, що, за даними Альянсу, Росія продовжує нарощувати війська на кордоні з Україною.
У Кремлі всі звинувачення в підготовці можливого вторгнення відкидають. На пресконференції 8 грудня Путіна спитали, чи збирається РФ нападати на Україну. У відповідь той назвав це питання "провокаційним" та заявив, що Росія проводить "миролюбну" зовнішню політику, але має право забезпечувати свою безпеку у середньостроковій та віддаленій перспективі.