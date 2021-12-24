Майже половина українців вважають загрозу вторгнення РФ реальною - опитування

Майже половина українців вважають, що загроза вторгнення Росії на територію України реальна. 41,4 відсотка респондентів вважають, що вторгнення не буде. Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, опубліковані у п'ятницю, 24 грудня.

Так, 49,2 відсотка респондентів заявили, що варто сприймати як реальну загрозу накопичення військ на кордоні з Україною та ймовірне вторгнення на її територію зимою-весною 2022 року. Ще 9,5 відсотків опитаних обрали варіант відповіді "важко сказати".

Більше половини опитаних українців - 57,8 відсотка - вважають, що дипломатичних і оборонних зусиль влади, спрямованих на запобігання вторгненню Росії, недостатньо. Натомість 21,1 відсотка називають дії керівництва держави "достатніми". Ще 15,1 відсотка респондентів відмовились відповідати на запитання або обрали варіант "важко сказати".

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Окрім того, більше половини опитаних українців - 58,1 відсотка - вважають, що переговори з президентом РФ Володимиром Путіним потрібно вести лише за участі західних партнерів. Прямі переговори Путіна і Зеленського за дієвий спосіб досягнення миру вважають 26,6 респондентів. Переважна кількість опитаних українців не вірять, що прямий діалог президентів призведе до повернення анексованого Криму (у це не вірять 84,4 відсотка) та окупованої частини Донбасу (66,3 відсотка).

Більшість українців виступають за вступ України в НАТО і ЄС

39,2 відсотка опитаних українців вважають, що якщо НАТО виконає вимогу Путіна і зобов'яжеться не включати Україну у свій склад, це лише розпалить агресивність російського президента щодо України і послабить її безпеку. Іншої думки - що це послабить агресивність Путіна і посилить безпеку України - дотримуються 29,7 відсотка респондентів. 31,1 відсотка опитаних не визначилися зі своєю думкою, зазначають соціологи.

При цьому, як визначили соціологи, переважна більшість українців підтримала б вступ України і у НАТО, і в ЄС, якби відповідний референдум відбувся б у найближчу неділю. "За" вступ до НАТО проголосували б 59,2 відсотка опитаних, "проти" - 28,1 відсотка. Як зазначають соціологи, із тих людей, хто дійсно б прийшов на цей референдум, вступ України у Альянс підтримали б 67,8 відсотка.

Вступ України до ЄС підтримали б 67,1 відсотка всіх респондентів, а не підтримали б - 21,6 відсотка. Решта респондентів або не визначилися з вибором, або б не голосували. Як зазначають в КМІС, із тих, хто прийшов би на референдум, 75,7 відсотка підтримали б вступ України у Євросоюз.

Вимоги РФ щодо гарантій безпеки

Міністерство закордонних справ РФ 17 грудня опублікувало пакет вимог щодо гарантій безпеки, що передбачає, серед іншого, відмову НАТО від подальшого розширення на Схід та включення до свого складу України, ведення військової діяльності на території країн Східної Європи, Закавказзя та Центральної Азії, а також відмову від розміщення ракет середньої та малої дальності на позиціях, з яких вони можуть уразити територію інших учасників угоди.

У США у відповідь заявили, що діалог з Москвою щодо гарантій безпеки можливий лише в умовах деескалації ситуації з боку РФ на кордоні з Україною і у повній координації з європейськими союзниками та партнерами. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг своєю чергою висловив готовність до розмови з Москвою у контексті її вимог гарантій безпеки. У той же час глава Альянсу відкинув ідеї щодо можливого неприйняття до складу НАТО окремих держав.

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Нагадаємо, за даними західної та української розвідок, скупчення російських військ може свідчити про підготовку Росії до вторгнення в Україну вже цієї зими. Як зазначив міністр оборони України Олексій Резніков, найімовірнішим часом для ескалації з боку Росії може бути кінець січня. Він припустив, що кількість російських військ може зрости до 175 тисяч.