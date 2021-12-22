 ЗМІ: Сили швидкого реагування НАТО приведені в підвищену бойову готовність | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.12.2021

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Новини

ЗМІ: Сили швидкого реагування НАТО приведені в підвищену бойову готовність

Рішення про посилення бойової готовності військ НАТО було ухвалене через загрозу вторгнення Росії на територію України, пише видання Die Welt.

Міжнародні військові навчання НАТО в Латвії (архівне фото)

Міжнародні військові навчання НАТО в Латвії (архівне фото)

Через переміщення російський військ поблизу кордону з Україною Організація Північноатлантичного договору (НАТО) підвищила бойову готовність своїх сил швидкого реагування (NATO Response Force, NRF). Їхня загальна чисельність становить 40 тисяч військовослужбовців. Про це у середу, 22 грудня, повідомило німецьке видання Die Welt з посиланням на дипломатів НАТО, знайомих з ситуацією.

За їхніми даними, Об'єднана оперативна група підвищеної готовності НАТО (Very High Readiness Joint Task Force, VJTF), яка входить в структуру NRF, має бути готовою до розгортання у кризовому районі за п'ять днів, а не за сім, як це було раніше. Як повідомляється, в підвищену бойову готовність були приведені також інші підрозділи NRF, у тому числі сили спеціального призначення і воєнної логістики.

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Німеччина очолить VJTF у 2023 році

Створити передову групу VJTF глав держав та урядів країн НАТО вирішили на саміті в Уельсі в 2014 році. Це рішення стало відповіддю на безпекову ситуацію, яка змінилася після анексії Криму Росією.

До складу групи входять близько 6400 військовослужбовців США, Великобританії, Польщі, Іспанії, Італії і інших країн-членів Північно-атлантичного альянсу. Країни-члени НАТО керують VJTF за принципом ротації. Наразі групу очолює Туреччина, а у 2023 році командування перейде Німеччині.

Війська на кордоні України та Росії

Останнім часом конфлікт навколо України різко загострився. Захід і Україна повідомили, що Росія перекинула до українського кордону близько ста тисяч військовослужбовців. США припустили, що вже на початку 2022 року Росія може розпочати наступ на Україну. Західні партнери пригрозили Росії найжорсткішими санкціями у разі ескалації ситуації, а Україна закликає запровадити обмежувальні заходи проти Москви у превентивному порядку.

Водночас Росія відкидає звинувачення у підготовці до війни з Україною та звинувачує Захід у озброєнні України та проведенні маневрів біля російських кордонів.

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Днями Росія оприлюднила напрацьовані нею проєкти угод з США і Північноатлантичним альянсом про гарантії безпеки. У першому документі міститься положення, яке виключає подальше розширення НАТО і вступ України у його склад. Окрім того, Москва пропонує Альянсу не розміщувати додаткові війська і озброєння за межами країн, в яких вони знаходилися в травні 1997 року, тобто до вступу країн Центральної Європи у НАТО. В США у відповідь заявили, що діалог з Москвою щодо гарантій безпеки можливий лише в умовах деескалації ситуації з боку РФ на кордоні з Україною і у повній координації з європейськими союзниками та партнерами.

Дивитись відео 06:17

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Публікація Die Welt

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