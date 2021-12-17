 Північноатлантична рада закликала РФ до негайної деескалації на кордоні з Україною | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.12.2021

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Новини

Північноатлантична рада закликала РФ до негайної деескалації на кордоні з Україною

У політичному органі НАТО вважають нарощування військової присутності РФ на кордонах України невиправданим. Подальша агресія проти Києва матиме масштабні наслідки, заявили в Північноатлантичній раді.

Північноатлантичний альянс або НАТО

Північноатлантичний альянс або НАТО

У НАТО серйозно стурбовані значним, неспровокованим та невиправданим нарощуванням військової присутності Росії на кордонах України в останні місяці. Про це йдеться у заяві Північноатлантичної ради, поширеній у четвер, 16 грудня.

Основний орган ухвалення політичних рішень НАТО закликав РФ до негайної деескалації, використання дипломатичних каналів та дотримання міжнародних зобов'язань щодо прозорості військової діяльності.

"Будь-яка подальша агресія проти України матиме масштабні наслідки" і пов'язана з необхідністю заплатити за неї "високу ціну", попередили у Раді. У НАТО вказали, що у разі погіршення ситуації у сфері безпеки готові за необхідності до зміцнення своїх позицій у сфері колективної оборони. НАТО продовжує тісну координацію дій зі сторонами, які мають стосунок до того, що відбувається, а також з міжнародними об'єднаннями, включно з ЄС.

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Росію закликали вивести війська з України

У Північноатлантичному альянсі нагадали, що, як і раніше, віддані підтримці територіальної цілісності та суверенітету України в межах її міжнародно визнаних кордонів, а також закликали Росію вивести свої війська з України відповідно до міжнародних зобов'язань та обов'язків Москви.

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У НАТО підтримують право всіх країн самостійно визначати своє майбутнє та зовнішню політику без втручання ззовні, йдеться у заяві. Відносини Альянсу з Києвом - це питання, яке стосується лише України та 30 країн-членів НАТО, наголосили у Північноатлантичній раді.

У НАТО підтвердили одержання пропозицій РФ у сфері європейської безпеки

Рада також підтвердила отримання російських пропозицій у сфері європейської безпеки і заявила про готовність до "змістовного діалогу" з Росією щодо зміцнення довіри, якщо Москва "зробить конкретні кроки щодо зниження напруженості".

"Ми чітко розуміємо, що будь-який діалог з РФ повинен вестись на основі взаємності, враховувати стурбованість НАТО діями Росії, ґрунтуватися на ключових принципах та основоположних документах європейської безпеки та проводитися в консультаціях з європейськими партнерами", -  заявили у Раді. Там вважають, що такі обговорення з Москвою могли б вестися по лінії Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ). Окрім того, в Альянсі нагадали про пропозицію російській стороні найближчим часом провести засідання Ради НАТО-Росія.

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Нагадаємо, 16 грудня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг після переговорів із президентом України Володимиром Зеленським у Брюсселі заявив, що, за даними Альянсу, Росія продовжує нарощувати війська на кордоні з Україною. Глава Північноатлантичного альянсу назвав дії РФ невиправданими, провокаційними та дестабілізаційними та закликав Москву повернутися до дипломатії.

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