НАТО закликає РФ повернутися до дипломатії у "нормандському форматі"

Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Єнс Столтенберг закликав Російську Федерацію повернутися до дипломатії та висловив сподівання на скликання зустрічі у "нормандському форматі" (переговорів України, Росії, Німеччини та Франції задля пошуку мирного вирішення конфлікту на Донбасі). Про це він сказав у п'ятницю, 10 грудня, під час спільної пресконференції з французькими міністрами закордонних справ Жаном-Івом Ле Дріаном і оборони Флоранс Парлі.

"На нашій зустрічі ми торкнулися питання нарощування Росією військ в Україні та навколо неї. Це посилює напруженість та підриває безпеку в Європі. Росія має піти на деескалацію, поважати суверенітет та територіальну цілісність України, а також повернутися до дипломатії", - сказав він.

Столтенберг наголосив, що криза, яка виникла через нарощування російських військ, вимагає політичного та дипломатичного вирішення. Тому, за його словами, дуже важливий діалог президентів США та РФ Джо Байдена і Володимира Путіна, а також зусилля для скликання нової зустрічі в "нормандському форматі".

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ЄС: Росія завела "нормандський формат" у глухий кут

Напередодні у Європейському Союзі заявили, що Росія завела у глухий кут переговори в "нормандському форматі" та Тристоронній контактній групі (ТКГ) з мирного врегулювання ситуації на сході України через відмову визнавати себе стороною конфлікту.

В заяві ЄС, виголошеній на засіданні постійної ради Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) нагадується, що минуло вже два роки з часу проведення останнього "нормандського" саміту, повідомляє агенція "Укрінформ". Також в ЄС висловили занепокоєння з приводу погіршення безпекової ситуації на сході України внаслідок різкого зростання порушень режиму припинення вогню та нарощування Росією військових сил поблизу кордону.

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Нагадаємо, що раніше РФ відмовилась від зустрічі міністрі закордонних справ у "нормандському форматі", яку Ле Дріан запропонував провести 11 листопада в Парижі. Згодом МЗС РФ опублікувало дипломатичну переписку між німецьким, французьким та російським міністрами. Це пояснили тим, що позиція і підходи РФ до проведення міністерської зустрічі у "нормандському форматі" начебто зазнають перекручувань. В МЗС Німеччини й Франції назвали цей крок порушенням звичної дипломатичної практики.

Тим часом західна та українська розвідки повідомляють, що Росія нарощує війська біля кордонів України. За їхніми даними, це може свідчити про підготовку до наступу вже цієї зими. В Москві заперечують всі звинувачення в ескалації ситуації.

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