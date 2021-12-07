 Байден та європейські лідери виступили за відновлення ″нормандського формату″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.12.2021

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Новини

Байден та європейські лідери виступили за відновлення "нормандського формату"

Лідери п'яти західних країн висловили занепокоєння нарощуванням російських військ на кордонах України, а також дедалі жорсткішою риторикою з боку Росії.

Саміт нормандської четвірки у Парижі у 2019 році

Саміт "нормандської четвірки" у Парижі у 2019 році

Лідери США, Німеччини, Франції, Італії та Великобританії під час телефонної розмови напередодні відеосаміту президентів Сполучених Штатів та Росії Джо Байдена та Володимира Путіна виступили за поновлення "нормандського формату" для врегулювання ситуації на Донбасі.

"Лідери нагадали, що Росії слід відновити переговори з Україною в рамках нормандського формату під егідою Франції та Німеччини", - наголошується у комюніке Єлисейського палацу від 6 грудня.

Президент США Джо Байден, чинна канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel), прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі, голова уряду Великобританії Борис Джонсон та президент Франції Еммануель Макрон наголосили, що дипломатичні зусилля, особливо через "нормандський формат", є єдиним способом для розв’язання конфлікту на Донбасі шляхом виконання Мінських домовленостей, уточнили в Білому домі.

Крім того лідери п'яти західних країн висловили занепокоєння нарощуванням російських військ на кордонах України, а також дедалі жорсткішою риторикою з боку Росії та закликали її до деескалації напруженості. Також вони підкреслили свою підтримку територіальної цілісності України.

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Відеосаміт Путіна і Байдена

На вівторок, 7 грудня, заплановані переговори Байдена з Путіним через відеозв'язок. Центральною темою розмови буде можлива ескалація з боку Росії щодо України. Окрім цього, очікується, що лідери обговорять питання кібербезпеки, ядерну програму Ірану та інше.

Останнім часом повідомляється про скупчення російських військ біля українських кордонів. Це відбувається не вперше, втім, за даними західної та української розвідки, нинішній стан справ може свідчити про підготовку Росії до вторгнення вже цієї зими.

Як зазначив міністр оборони України Олексій Резніков, найімовірнішим часом для ескалації з боку Росії може бути кінець січня. Він припустив, що кількість російських військ може зрости до 175 тисяч. Про таку чисельність військових РФ, яких можуть залучити до ескалації, повідомляли і американські ЗМІ з посиланням на дані розвідки США.

Днями державний секретар США Ентоні Блінкен заявив про наявність "доказів" того, що Росія "підготувала плани для значних агресивних дій проти України". У Кремлі всі звинувачення відкидають.

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