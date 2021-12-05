Боррель: Слід показати Росії можливі наслідки у разі нападу на Україну

Верховний представник Євросоюзу із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель висловив стурбованість ситуацією на кордоні з Україною, де Росія нарощує війська. Про це він сказав у неділю, 5 грудня, в інтерв'ю італійській газеті "La Repubblica".

"Україна, безумовно, є нашим партнером і союзником. Тому ми є на її стороні", - цитує Борреля агенція dpa. За словами представника ЄС, наразі йдеться про те, аби показати Москві "можливі наслідки" у разі нападу на Україну.

Утім, Боррель не уточнив, про які наслідки може йти мова у разі нападу РФ на Україну. "Чи можна уявити собі справжнє вторгнення, як у Крим? Я цього не знаю", - зізнався дипломат. За словами Борреля, потрібно постаратися не допустити погіршення ситуації та "залишатися у фазі, яка була до цієї кризи".

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Військова активність Росії неподалік кордонів з Україною

Останнім часом знову повідомлялося про скупчення російських військ біля українських кордонів. Це відбувається не вперше, втім, за даними західної та української розвідки, нинішній стан справ може свідчити про підготовку Росії до наступу вже цієї зими. Як зазначив міністр оборони України Олексій Резніков, найімовірнішим часом для ескалації з боку Росії може бути кінець січня.

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Днями державний секретар США Ентоні Блінкен заявив про наявність "доказів" того, що Росія "підготувала плани для значних агресивних дій проти України". "Ці плани включають зусилля з дестабілізації України зсередини, а також великомасштабні військові операції", - наголосив держсекретар США 1 грудня після зустрічі глав МЗС країн НАТО. Однак, за його словами, поки що невідомо, чи президент Росії Володимир Путін ухвалив рішення щодо вторгнення.

У НАТО та ЄС неодноразово висловлювали стурбованість нарощенням військ і закликають Росію до дипломатії. Натомість в Москві заперечують інформацію про підготовку ймовірного нападу і запевняють, що не зацікавлені у жодних конфліктах.

Президент США Джо Байден раніше повідомив, що готує заходи для ускладнення Росії реалізації ймовірних планів військового вторгнення в Україну. На 7 грудня запланований віртуальний саміт Байдена та російського президента Володимира Путіна, під час якого, зокрема, йтиметься про Україну.