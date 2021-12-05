США готові надавати допомогу Україні - глава Пентагону

США намагаються забезпечити Україну усім необхідним, аби вона мала можливість для захисту своєї території, заявив міністр оборони США Ллойд Остін у суботу, 4 грудня. Глава Пентагону також висловив занепокоєння Вашингтона нарощуванням Росією військ на кордоні з Україною. За його словами, США готові "надати допомогу Україні" і забезпечити її необхідним "для захисту суверенної території", цитує "Інтерфакс-Україна".

Остін також зазначив, що для цього Сполучені Штати шукатимуть різні форми підтримки, наголосивши, що є простір для дипломатії та роботи державних лідерів.

Напередодні президент США Джо Байден повідомив, що готує заходи для ускладнення Росії ймовірного вторгнення в Україну. На 7 грудня запланований віртуальний саміт Байдена та російського президента Володимира Путіна, під час якого йтиметься про Україну.

Читайте також: Глава Пентагону запевнив Київ у непохитній підтримці

Загострення на кордонах України

Останнім часом повідомлялося про скупчення російських військ біля українських кордонів. За даними західної та української розвідки, нинішня ситуація може свідчити про підготовку Росії до наступу вже цієї зими. Як заявив днями міністр оборони України Олексій Резніков, найімовірнішим часом для ескалації з боку Росії може бути кінець січня. За його даними, Росія може задіяти понад 94 тисячі військових для ескалації. Водночас американська розвідка заявляє про 175 тисяч військових, яких потенційно може задіяти РФ для наступу.

Читайте також: Чи захищатиме НАТО Україну в разі вторгнення Росії?

У НАТО та ЄС неодноразово висловлювали стурбованість нарощенням військ і закликають Росію до дипломатії. У Кремлі натомість заперечують інформацію про підготовку нападу.