Глава Пентагону запевнив Київ у "непохитній підтримці"

Міністр оборони СШАЛлойд Остіну вівторок, 19 жовтня, відвідав Україну з одноденним робочим візитом в рамках європейського турне перед засіданням міністрів оборони НАТО в Брюсселі. Глава Пентагону у Києві висловився за зміцнення оборонного партнерства США з Україною, відзначив непохитність американської підтримки українського суверенітету, засудив російську агресію проти України в Криму і на Донбасі, а також повідомив, що Україна та США спільно протидіятимуть агресивній політиці Росії в Чорноморському регіоні. Під час брифінгу Остін, однак, не відповів на запитання про терміни надання Україні плану дій з членства в НАТО (ПДЧ), але засудив Росію за розв'язування війни на Донбасі.

Важливий візит

У програмі перебування в Києві міністра оборони США були зустрічі з його українським колегою Андрієм Тараном і президентом України Володимиром Зеленським. Але вихід до преси був передбачений тільки після переговорів глав оборонних відомств. На їхній брифінг в міністерстві оборони України були допущені тільки журналісти кількох українських телеканалів та представники американської преси, які прибули до Києва разом з главою Пентагону. Решта журналістів були вимушені стежити за брифінгом по трансляції. Однак, обидва міністри розкрили вкрай небагато деталей своїх перемовин.

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Андрій Таран повідомив про обговорення з Остіном дорожньої карти з реалізації підписаної у Вашингтоні в серпні рамкової Угоди щодо стратегічних основ оборонного партнерства. "Ми розглянули конкретні, найбільш критичні проєкти з розвитку фундаментальних спроможностей збройних сил України, які є важливими для забезпечення оборони нашої держави на суходолі, в повітрі, на морі, а також у кіберпросторі", - сказав Таран. Водночас він не розповів про якісь конкретні домовленості.

Своєю чергою Ллойд Остін також обмежився запевненнями у розвитку стратегічного оборонного партнерства з Києвом і часто згадував про підтримку Вашингтоном України, щоразу характеризуючи американську позицію в цій царині як "непохитну". Непохитною він назвав і підтримку Сполученими Штатами українського суверенітету: "Ми засуджуємо окупацію Криму і закликаємо Росію зупинити війну на Сході України, припинити дестабілізаційні дії на Чорному морі та вздовж кордонів з Україною та зупинити кібератаки проти США і наших союзників та партнерів", - зазначив глава Пентагону.

Між НАТО і російською загрозою

Відповідаючи на запитання журналістів про можливі терміни надання Україні ПДЧ зі вступу в НАТО і "нервовій реакції" Росії на ці євроатлантичні плани Києва, Остін сказав, що "жодна третя країна не має права вето навступ до НАТО", а Україна має право самостійно вирішувати свою майбутню зовнішню політику без зовнішнього втручання. Він запевнив, що США залишаються непохитними у підтримці оборонної реформи України, і що це сприятиме досягненню критеріїв повноправного членства в НАТО, але не згадав про жодні конкретні терміни.

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Серед іншого Остін розповів про обговорення з Тараном зміцнення партнерства у Чорноморському регіоні з протидії "дестабілізаційним діям Росії" і запевнив у підтримці не тільки України, а й інших причорноморських держав: Грузії, Румунії та Болгарії. "Ми зрозуміли важливість партнерства та союзництва, щоб стримати російську агресію", - заявив Остін. Він засудив Росію за початок нею війни на Донбасі і за перешкоджання Москви врегулюванню цього збройного конфлікту. Остін нагадав, що від 2014 року США виділили Україні понад2,5 мільярда доларів на зміцнення збройних сил України.

Зі свого боку Андрій Таран назвав оборонну підтримку США суттєвою для посилення спроможності українського війська. "Наша система зв'язку на передовій в зоні операції Об'єднаних сил базується на американських засобах радіозв'язку, американських засобах криптозахисту… Вона дозволяє нам виконувати завдання і тримати в таємниці наші переговори від російських засобів перехоплення. Кораблі класу "Айленд" та швидкісні кораблі класу "Марк VI", які незабаром надійдуть до українського війська, значно підвищать спроможності України на морі. Так само важливим є отримання засобів контрбатарейної боротьби", - зазначив Таран.

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