Глава МЗС України: Нас не цікавить думка Росії щодо вступу в НАТО

Очільник міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Київ не цікавить думка Російської Федерації щодо потенційного членства України в Північноатлантичному альянсі.

“Найгірший сценарій уже відбувся: напад РФ на Україну, окупація наших земель та вбивство наших громадян. Тому нас не цікавить думка РФ щодо вступу України до НАТО”, - написав Кулеба у своєму Twitter у понеділок, 18 жовтня.

Глава МЗС України наголосив, що "Росія не має права голосу у дискусії про майбутнє членство України в Альянсі".

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Членство України в НАТО - "червона лінія" для Росії

Прессекретар Владіміра Путіна Дмитро Пєсков

Заява Кулеби стала відповіддю на слова прессекретаря президента Росії Дмитра Пєскова про те, що "вступ України до НАТО - це найгірший сценарій для Росії".

На переконання речника Володимира Путіна, "це той сценарій, який виходить за "червону лінію" національних інтересів Росії". Пєсков стверджує, що вступ України до НАТО "може змусити Росію вжити активних заходів для забезпечення власної безпеки".

Нагадаємо, за повідомленням міністерства оборони США, під час робочого візиту до Грузії та України 18-19 жовтня глава Пентагону Ллойд Остін підтвердить, що двері НАТО для цих країн відкриті.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час зустрічі з американським лідером Джо Байденому вересні обговорив перспективи вступу України в НАТО. "Я запитав Байдена про членство України в НАТО", - розповів Зеленський в інтерв'ю телеканалу CNN. За його словами, відповідь президента США була такою: "Я думаю, ви повинні бути там, але це не лише моє рішення".