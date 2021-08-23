 Зеленський розповів про обговорення з Байденом перспективи членства України в НАТО | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.09.2021

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Зеленський розповів про обговорення з Байденом перспективи членства України в НАТО

Зеленський заявив, що під час своєї зустрічі з президентом США обговорював перспективу членства України в НАТО упродовж 20-30 хвилин.

Володимир Зеленський (архівне фото)

Володимир Зеленський (архівне фото)

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час  нещодавньої зустрічі з американським лідером Джо Байденом обговорив перспективи вступу України в НАТО. "Я запитав Байдена про членство України в НАТО", -  розповів Зеленський в інтерв'ю телеканалу CNN. За його словами, відповідь президента США була такою:  "Я думаю, ви повинні бути там, але це не лише моє рішення".

Зеленський зазначив, що обговоренню цього питання вони присвятили 20-30 хвилин. Він також додав, що сказав Байдену, що завдяки його рішенню шлях у НАТО може бути коротшим і більш прозорим для України.

Відповідаючи на запитання ведучого щодо можливих побоювань, чи не може Київ позбутися підтримки США як Кабул, Зеленський сказав, що порівнювати Україну і Афганістан з точки зору американської допомоги некоректно. "Я думаю, ми не можемо порівнювати Україну і Афганістан. Україна не так залежна від США, як був Афганістан", - зазначив він.

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Зеленський також додав, що 2014 року українцям протистояла російська армія, яка є однією з найпотужніших у світі, а зовнішньої підтримки не було. Він також наголосив, що, на його переконання, за 4-7 днів не можна захопити таку велику країну, як Україна.  

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Як повідомлялося, президент України нещодавно відвідав з візитом Вашингтон, де провів зустріч з президентом США Джо Байденом. 

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