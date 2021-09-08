Президент України Володимир Зеленський вважає можливою повномасштабну війну з Росією. "Якщо буде потужна ескалація з боку Росії - це найстрашніше, що може бути. На жаль, така можливість є", - заявив він у п'ятницю, 10 вересня, в рамках форуму Ялтинської європейської стратегії у форматі YES Brainstorming 2021 у Києві.

За словами Зеленського, такий конфлікт стане трагічною помилкою Москви, і після цього ніколи вже не буде дружнього ставлення України до Росії і Білорусі. Водночас український президент висловив сподівання на предметну зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним. "Росія не хоче швидко вирішити питання - завершити війну. Це моя проблема, як змусити їх говорити про деокупацію наших територій", - заявив Зеленський.

Після "нормандської" зустрічі РФ може звільнити українців

Також президент України заявив, що очікує звільнення утримуваних РФ українців після зустрічі "нормандської четвірки". На думку Зеленського, утримувані Росією у зв'язку з конфліктом на Донбасі українці можуть бути звільнені після майбутнього саміту "нормандської четвірки". "Я не вірю у звільнення "всіх на всіх", я вірю в те, що після зустрічі можуть бути звільнені 10-20 або більше людей", - заявив президент.

Коментуючи відносини України з ЄС та НАТО, Володимир Зеленський заявив, що без України НАТО зазнаватиме втрат, а Європейський Союз послаблюватиметься. "Я вважаю, що без України НАТО втрачатиме, я вважаю, що без України Європейський Союз потихеньку послаблюватиметься", - заявив Зеленський.

Дивитись відео 05:06 Поділитись Коли Україна вступить в НАТО - заступник генсека НАТО в ексклюзиві DW (25.08.2021) Відправити Facebook EMail Vkontakte Telegram Whatsapp Web Facebook Messenger Web Постійне посилання https://p.dw.com/p/3zTAr Коли Україна вступить в НАТО - заступник генсека НАТО в ексклюзиві DW (25.08.2021)