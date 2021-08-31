 Коментар: Байден підтримав Зеленського, поговоривши з ним ″по-чоловічому″ | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 02.09.2021

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Україна

Коментар: Байден підтримав Зеленського, поговоривши з ним "по-чоловічому"

Незважаючи на всі песимістичні прогнози експертів, перший візит президента України Володимира Зеленського до США можна вважати вдалим, вважає Сергій Руденко.

Володимир Зеленський і Джо Байден, 1 вересня

Володимир Зеленський і Джо Байден, 1 вересня

Кілька разів перенесені переговори президентів США та України все-таки відбулися у Вашингтоні в середу, 1 вересня. Коментатори напевно скрупульозно розберуть сказане Володимиром Зеленським та Джо Байденом в Білому домі. Однак вже сам факт особистої зустрічі двох лідерів, яка тривала на годину більше запланованого, свідчить про те, що перший візит українського президента в США вдався. Адже цієї зустрічі могло і не бути - з огляду на події в Афганістані і ту увагу, яку приділяв їм Байден.

Чи виникла "хімія" між Зеленським і Байденом?

Ще на етапі підготовки поїздки Зеленського в США його радники публічно повторювали: для успіху переговорів у Білому домі необхідна так звана "хімія" між лідерами двох країн. Уже після зустрічі з Байденом президент України повідомив, що йому важко сказати, чи була "хімія" під час розмови, але від свого американського візаві він почув тільки приємні слова.

Сергій Руденко

Сергій Руденко

Щоправда, все те, що Зеленський настільки позитивно сприйняв, цілком може виявитися просто манерою спілкування Байдена з політичними неофітами. Адже і справді, не міг же президент США почати зустріч з докорів на адресу українського колеги.

Наприклад, у тому, що той в липні 2019 року обговорював телефоном з президентом Трампом питання можливого відновлення в Україні кримінальної справи щодо сина нинішнього господаря Білого дому - Хантера Байдена. Ймовірно, Байден-старший не нагадав і про намір Зеленського в травні 2020 року порушити кримінальну справу за фактом оприлюднення записів телефонних розмов, які кілька років тому нібито вели президент України Порошенко і Байден, який обіймав тоді в адміністрації Обами посаду віцепрезидента.

Поза всяким сумнівом, Зеленський максимально намагався сподобатися нинішньому Байдену. Але ось так, щоб відразу виникла "хімія" і взаємна симпатія, - в це віриться насилу. Особливо з огляду на те, що Байден добре знайомий і з українськими політиками, й зі ситуацією в країні. Щоб його, політика з 50-річним досвідом, причарувати, самих лише акторських здібностей президента України вже точно недостатньо.

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Про що мовчить Байден

Заочну розмову з Байденом Зеленський почав ще в лютому 2021 року. В інтерв'ю програмі Axios на HBO глава української держави адресував своєму американському візаві питання: "Пане президенте, чому ми досі не в НАТО?". Через місяць Вашингтон відповів Зеленському санкціями проти близького йому олігарха Ігоря Коломойського, якому США заборонили в'їзд на їхню територію. Три місяці по тому Байден заявив, що вступу України до Північноатлантичного альянсу заважає корупція. А держсекретар Ентоні Блінкен, перебуваючи в Києві, озвучив п'ять завдань, які стоять зараз перед українською владою. І серед них - знову ж боротьба з корупцією.

І скільки б Зеленський не намагався зацікавити американських інвесторів Планом трансформації України на суму в 277 мільярдів доларів та ідеями розвинути вітчизняну космонавтику, очевидно одне: доки в країні панує корупція, а суди і правоохоронні органи не реформовані, всі відповіді на питання Зеленського, звернені до Америки, знаходяться в його ж кабінеті. Адже останні два роки вся влада в Україні в одних руках - президента Володимира Зеленського та його оточення. Тобто, якщо в країні після цього і далі процвітає корупція, то очевидно, хто за неї несе відповідальність.

Зеленський вже поділився, що з Байденом у нього була "нормальна чоловіча розмова". Чи називалися під час цієї бесіди прізвища близьких до Офісу президента олігархів, до яких є претензії у США, поки не відомо. Ймовірно, про це ми вже дізнаємося пізніше - з дій команди Зеленського.

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Про що говорить Білий дім

За підсумками зустрічі Зеленського і Байдена ясно одне: Білий дім поки не готовий активно підтримувати надання Україні плану дій щодо членства в НАТО. Як, втім, і брати участь у новому форматі за майбутнім Донбасу (наприклад, "нормандська четвірка" + США). У спільній заяві президентів зафіксовано лише право української держави вибирати свій зовнішньополітичний курс, у тому числі - щодо вступу в НАТО, а також те, що США виступають за територіальну цілісність України. Тому питання Зеленського про те, коли Україна стане членом НАТО, зависло у повітрі.

Так, США виділяють Києву гроші для продовження реформ, надають військову допомогу в розмірі 60 мільйонів доларів, обіцяють протидіяти Кремлю, якщо він використовуватиме енергетику як геополітичну зброю, і відновлюють роботу комісії зі стратегічного партнерства між країнами. Але Зеленський хотів почути від Байдена, як саме США підтримуватимуть Україну в боротьбі проти Росії з її "Північним потоком-2". Чи можливо зупинити запуск цього газопроводу? Хто гарантує і далі транзит російського газу через українську територію? І що станеться, якщо РФ ігноруватиме інтереси України?

На більшість цих питань Зеленський напевно не отримав відповідей. Але після візиту до Вашингтона є надія, що нинішній президент України навчиться не тільки формулювати свої претензії до Білого дому, але і відповідати на незручні питання - про корупцію, олігархів і про пробуксовку реформ в країні. Принаймні до цього його зобов'язує нинішня підтримка Джозефа Байдена і публічно артикульовані бажання президента США відвідати Україну.

У цілому ж перший візит Зеленського в Вашингтон можна вважати вдалим. Україна, незважаючи на всі претензії до неї і події в Афганістані, не пішла з порядку денного у Вашингтоні. США готові фінансово допомагати Києву в проведенні судової та оборонної реформ. Тепер все залежить від Володимира Зеленського та його команди. А точніше - від їхньої здатності дійти правильних висновків з почутого.

Коментар висловлює особисту думку автора. Вона може не збігатися з думкою української редакції та Deutsche Welle загалом.

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