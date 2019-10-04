 США запровадили санкції проти Коломойського та його родини | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.03.2021

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США запровадили санкції проти Коломойського та його родини

Санкції запроваджені через корупційні дії українського бізнесмена Ігоря Коломойського під час перебування на посаді губернатора Дніпропетровщини у 2014-2015 роках.

США запровадили санкції проти Коломойського і його родини

США запровадили санкції проти Коломойського і його родини

США запровадили санкції стосовно бізнесмена Ігоря Коломойського та його сім'ї, заборонивши їм в'їзд в країну. Про це йдеться у заяві Державного секретаря США Ентоні Блінкена, оприлюдненій у п'ятницю, 5 березня, на сайті Держдепартаменту.

"Сьогодні я оголошую про внесення до списку санкцій олігарха і колишнього державного чиновника України Ігоря Коломойського за його причетність до значної корупції", - сказано в ньому.

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У заяві Блінкена зазначається, що Коломойський, перебуваючи на посаді голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації з 2014 до 2015 року, брав участь у корупційних діяннях, які підривали верховенство права і довіру української громадськості до демократичних інститутів і процесів урядування. За словами Блінкена, Коломойський також використовував свій політичний вплив та офіційну владу для особистої вигоди. 

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При цьому держсекретар США зазначив, що, хоча внесення Коломойського у санкційний список базується на діях у час його перебування на посаді, у США також занепокоєні "поточними постійними спробами Коломойського підірвати демократичні процеси й інституції в Україні, що становить серйозну загрозу для її майбутнього".

Окрім Ігоря Коломойського, до списку санкцій потрапили його найближчі родичі: дружина Ірина Коломойська, дочка Анжеліка Коломойська і син Ізраїль Цві Коломойський.

У повідомленні зазначається, що санкції позбавляють цих осіб права на в'їзд в США.

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