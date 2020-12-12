Мін'юст США вимагає конфіскації нерухомості Коломойського у Клівленді

Міністерство юстиції США подало вже третій позов з метою конфіскації об'єкта нерухомості, придбаного у цій країні українськими бізнесменами, колишніми співвласниками "Приватбанку" Ігорем Коломойським і Геннадієм Боголюбовим.

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"Сьогодні міністерство юстиції США подало позов до окружного суду США у Південному окрузі Флориди щодо цивільної конфіскації. Міністерство стверджує, що комерційна нерухомість у Клівленді, штат Огайо, була придбана з використанням коштів, виведених з "Приватбанку" в Україні в рамках схеми з надання позик на мільярди доларів", - зазначається у повідомленні на сайті міністерства, опублікованому в середу, 30 грудня.

Йдеться про 22-поверховий офісний центр 55 Public Square у Клівленді. Його, за даними ЗМІ, підконтрольна українським бізнесменам компанія Optima придбала в 2008 році за 34 мільйони доларів США.

У серпні цього року аналогічні позови були подані щодо нерухомості Коломойського і Боголюбова у Далласі, штат Техас, та в Луїсвіллі, штат Кентуккі. У мін'юсті США стверджують, що усі три об'єкти нерухомості підлягають конфіскації на підставі порушень федерального законодавства про відмивання грошей.

Процедура цивільної конфіскації у Сполучених Штатах передбачає, що власник "підозрілого" майна має довести законність коштів на його придбання, інакше його буде вилучено.

У всіх трьох позовах американське відомство стверджує, що багатомільйонні позики, надані "Приватбанком", частково виводилися на рахунки підконтрольних українським олігархам офшорних компаній у дочірній структурі "Приватбанку" на Кіпрі. За ці кошти згодом купувалася комерційна нерухомість у США.

Для інвестування коштів у США довіреними особами Коломойського і Боголюбова була створена низка компаній, зареєстрованих у штаті Делавер, який вважається "американським офшором". Ці компанії були об'єднані умовною групою Optima, офіс якої розташований у Маямі.

Сам Коломойський у серпні цього року відкинув звинувачення у злочинному походженні коштів. Агенції новин Reuters поки не вдалося зв'язатися з представниками Коломойського чи Боголюбова для коментарів стосовно нового позову.

Нагадаємо, у грудні 2016 року Кабінет Міністрів за пропозицією Національного банку і акціонерів "Приватбанку" ухвалив рішення про націоналізацію фінустанови. Держава в особі міністерства фінансів отримала 100 відсотків у капіталі банку.