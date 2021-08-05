 Байден призначив відповідального за угоду щодо ″Північного потоку-2″ - ЗМІ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.08.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Байден призначив відповідального за угоду щодо "Північного потоку-2" - ЗМІ

Колишній член наглядової ради "Нафтогазу" Амос Хохштайн опікуватиметься реалізацією американсько-німецької угоди щодо "Північного потоку-2", повідомило видання Axios. Хохштайна вважали критиком російського газогону.

Амос Хохштайн (архівне фото)

Амос Хохштайн (архівне фото)

Президент США Джо Байден призначив свого ексрадника, колишнього члена наглядової ради НАК "Нафтогаз Україна" Амоса Хохштайна спецпосланцем Держдепартаменту з питань енергетики, що курируватиме питання "Північного потоку-2". Про це в понеділок, 9 серпня, із посиланням на джерела повідомило американське видання Axios.

Основним пріоритетом у роботі Хохштайна стане реалізація американсько-німецької угоди щодо "Північного потоку-2", зазначає видання. Колишній радник Байдена вважався одним із найгучніших критиків проєкту.

Читайте також: "Північний потік-2" - шкода, заподіяна Анґелою Меркель

Призначення не потребує затвердження Сенатом, зазначає Axios. Сам Хохштайн відмовився від коментарів. 

Із 2014 до 2017 року Хохштайн працював спецпосланцем Держдепартаменту з міжнародних енергетичних питань, він курирував зовнішню політику США в галузі енергетики, а також консультував Байдена з глобальних енергетичних питань.

У 2017 році він увійшов до складу наглядової ради української компанії "Нафтогаз", пробувши у ній до жовтня 2020 року. Тоді серед причин свого рішення залишити наглядову раду НАК Амос Хохштайн назвав “посилення протидії процесу реформування ринку газу та процесам трансформації "Нафтогазу" в незалежну ефективну компанію", повідомляли в "Нафтогазі".

Угода щодо "Північного потоку-2"

У липні США та Німеччина досягли угоди про врегулювання суперечки щодо будівництва газопроводу "Північний потік-2". Домовленістю передбачено, що Вашингтон відмовляється від намірів запровадити санкції для учасників проєкту Nord Stream 2, проте можливість санкцій Євросоюзу для Москви зберігається, якщо Росія використовуватиме газопровід як інструмент енергетичного тиску.

В угоді також ідеться про намір зберегти транзит газу через Україну. Німеччина обіцяє скористатися всіма важелями, щоб переконати Росію продовжити договір про транзит газу через Україну, який має закінчитися наприкінці 2024 року.

Дивитись відео 02:05

Меркель і Байден про домовленість щодо "Північного потоку-2" (22.07.2021)

Також за темою

16.09.2020, Lubmin - In einem Container ist ein Informationszentrum in der Nähe der Erdgasempfangsstation der Ostseepipeline Nord Stream 2 zu sehen. Noch fehlen die letzten Verbindungen zwischen den Rohrsystemen, diese werden erst nach Fertigstellung der Pipeline angeschlossen. Später sollen sechseinhalb Millionen Kubikmeter Erdgas pro Stunde hier verarbeitet werden und mit dem richtigen Druck an weiterführende Pipelines abgegeben werden. Ursprünglich sollte die Pipeline für Erdgas aus Russland Ende 2019 in Betrieb gehen. Knapp acht Milliarden Euro wurden bereits in die Pipeline investiert. Derzeit fehlen noch 150 des insgesamt 2.360 Kilometer langen Doppelstrangs der deutsch-russischen Erdgagspipeline Nord Stream 2.

Ризикована гра "Газпрому" з напівпорожніми газосховищами в Європі 05.08.2021

У Німеччині дійшли висновку: Росія штучно створює дефіцит газу в ЄС заради якнайшвидшого введення в дію газопроводу "Північний потік - 2". DW розповідає про можливі сценарії розвитку подій.

Ñhief commercial officer of Naftogaz Group Yuriy Vitrenko holds briefing in Kyiv, capital of Ukraine, March 5, 2018. Ukrinform. Naftogaz CCO Vitrenko briefs press in Kyiv PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY Copyright: xPavlo_Bagmutx

Україна наполягатиме на санкціях проти оператора "Північного потоку-2" - Вітренко 23.07.2021

Американські санкції мають бути застосовані щодо оператора газогону, доки Росія використовує газ, як геополітичну зброю, заявив голова правління "Нафтогазу України" Юрій Вітренко.

Themenbild Presseschau

Європейські ЗМІ про "Північний потік-2": Зароблені гроші підуть на просування російського імперіалізму 22.07.2021

Європейська преса активно коментує угоду між Німеччиною та США щодо газопроводу "Північний потік-2". Оглядачі застерігають від негативних наслідків проєкту в довгостроковій перспективі.

Реклама

Докладно

Українська легкоатлетка Магучіх (п) разом із росіянкою Ласіцкене на Олімпіаді в Токіо

Обійми на Олімпіаді - війна перетворює приватне на публічне

Цькування спортсменки Магучіх через обійми з росіянкою неприпустиме, але є "але", пише Лариса Денисенко.  

Опріснення води в Австралії

Опріснення морської води - рішення для Криму? (відео)

Багато хто вважає найкращим вирішенням водної кризи - опріснення морської води. Зокрема і для Криму. Що з ним не так?  