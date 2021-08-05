Байден призначив відповідального за угоду щодо "Північного потоку-2" - ЗМІ

Президент США Джо Байден призначив свого ексрадника, колишнього члена наглядової ради НАК "Нафтогаз Україна" Амоса Хохштайна спецпосланцем Держдепартаменту з питань енергетики, що курируватиме питання "Північного потоку-2". Про це в понеділок, 9 серпня, із посиланням на джерела повідомило американське видання Axios.

Основним пріоритетом у роботі Хохштайна стане реалізація американсько-німецької угоди щодо "Північного потоку-2", зазначає видання. Колишній радник Байдена вважався одним із найгучніших критиків проєкту.

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Призначення не потребує затвердження Сенатом, зазначає Axios. Сам Хохштайн відмовився від коментарів.

Із 2014 до 2017 року Хохштайн працював спецпосланцем Держдепартаменту з міжнародних енергетичних питань, він курирував зовнішню політику США в галузі енергетики, а також консультував Байдена з глобальних енергетичних питань.

У 2017 році він увійшов до складу наглядової ради української компанії "Нафтогаз", пробувши у ній до жовтня 2020 року. Тоді серед причин свого рішення залишити наглядову раду НАК Амос Хохштайн назвав “посилення протидії процесу реформування ринку газу та процесам трансформації "Нафтогазу" в незалежну ефективну компанію", повідомляли в "Нафтогазі".

Угода щодо "Північного потоку-2"

У липні США та Німеччина досягли угоди про врегулювання суперечки щодо будівництва газопроводу "Північний потік-2". Домовленістю передбачено, що Вашингтон відмовляється від намірів запровадити санкції для учасників проєкту Nord Stream 2, проте можливість санкцій Євросоюзу для Москви зберігається, якщо Росія використовуватиме газопровід як інструмент енергетичного тиску.

В угоді також ідеться про намір зберегти транзит газу через Україну. Німеччина обіцяє скористатися всіма важелями, щоб переконати Росію продовжити договір про транзит газу через Україну, який має закінчитися наприкінці 2024 року.