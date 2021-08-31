Опубліковано заяву щодо стратегічного партнерства України та США

На сайті президента України в середу, 1 вересня, опубліковано Спільну заяву щодо стратегічного партнерства України та США. У ній зокрема констатується, що після тридцяти років з моменту відновлення Україною своєї незалежності зв'язки між Києвом і Вашингтоном є міцнішими, ніж будь-коли раніше.

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У заяві зазначається, що основою стратегічного партнерства між обома країнами є спільні цінності та відданість Європі. "Ми працюємо разом над реагуванням на спільні глобальні виклики, включно з енергетичною безпекою та диверсифікацією, зміною клімату та пандемією COVID-19", - йдеться у заяві. У ній наголошується, що відносини Києва і Вашингтона "є наріжним каменем для безпеки, демократії та прав людини в Україні та в усьому регіоні".

Згідно з текстом заяви, Україна та Сполучені Штати активізують Комісію стратегічного партнерства (КСП), яка буде переорієнтована та забезпечена ресурсами для подолання викликів 21-го століття. "Для того щоб відзначити підвищений статус нашого партнерства, міністр закордонних справ України та державний секретар США мають намір затвердити нову Хартію на засіданні КСП цієї осені у Вашингтоні", - вказується у документі.

Загалом спільна заява містить п'ять розділів, що окреслюють напрямки співпраці: безпека і оборона; демократія, правосуддя і права людини; енергетична безпека та клімат; економічне зростання та процвітання; протидія пандемії та гуманітарна допомога.

Новий пакет безпекової допомоги та зміцнення демократії

У безпековому розділі зокрема анонсовано з боку США "новий пакет безпекової допомоги в обсязі 60 мільйонів доларів, що включає бронебійні системи "Джавелін" та інше оборонне летальне й нелетальне обладнання, яке дасть змогу Україні більш ефективно захищати себе від російської агресії".

У спільній заяві також вказується на намір уряду США виділити цього року Україні понад 463 мільйони доларів допомоги на розвиток. Київ своєю чергою заявляє про "намір розбудовувати успішно створену незалежну антикорупційну інфраструктуру для реалізації життєво важливих ініціатив, які захищають незалежність та покращують ефективність цих інституцій у викорененні корупції та притягненні до відповідальності корумпованих осіб".

Протидія впливу "Північного потоку-2"

У розділі щодо енергетичної безпеки йдеться, зокрема, про протидію впливу "Північного потоку-2", який обидві країни й надалі розглядають як загрозу для європейської енергетичної безпеки. "Сполучені Штати мають намір продовжувати застосування передбачених законодавством заходів та енергетичної дипломатії, у тому числі шляхом нещодавнього призначення старшого радника з питань енергетичної безпеки, з метою збереження транзитної ролі та забезпечення безпеки поставок України у цей перехідний енергетичний період, а також недопущення використання Кремлем енергетики як геополітичної зброї", - наголошується у спільній заяві.

Нагадаємо, раніше цього дня президент України Володимир Зеленський зустрівся з американським колегою Джо Байденом у Вашингтоні.

Байден заявив, що партнерство між Києвом і Вашингтоном у майбутньому посилюватиметься. Зеленський подякував Байдену за підтримку з боку США та повідомив, що українська делегація передала адміністрації США список з 450 українців, яких незаконно утримують у РФ, анексованому Криму та в ОРДЛО. Зеленський при цьому запитав у Байдена, яку допомогу можуть надати США у звільненні утримуваних.

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