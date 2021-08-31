 Опубліковано заяву щодо стратегічного партнерства України та США | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.09.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Опубліковано заяву щодо стратегічного партнерства України та США

У тексті спільної заяви серед іншого йдеться про новий пакет безпекової допомоги Україні та протидію впливу "Північного потоку-2".

Президент України Володимир Зеленський і президент США Джо Байден у Білому домі

Президент України Володимир Зеленський і президент США Джо Байден у Білому домі

На сайті президента України в середу, 1 вересня, опубліковано Спільну заяву щодо стратегічного партнерства України та США. У ній зокрема констатується, що після тридцяти років з моменту відновлення Україною своєї незалежності зв'язки між Києвом і Вашингтоном є міцнішими, ніж будь-коли раніше. 

Читайте також: Байден запевнив Зеленського у зміцненні партнерства між США і Україною

У заяві зазначається, що основою стратегічного партнерства між обома країнами є спільні цінності та відданість Європі. "Ми працюємо разом над реагуванням на спільні глобальні виклики, включно з енергетичною безпекою та диверсифікацією, зміною клімату та пандемією COVID-19", - йдеться у заяві. У ній наголошується, що відносини Києва і Вашингтона "є наріжним каменем для безпеки, демократії та прав людини в Україні та в усьому регіоні".

Згідно з текстом заяви, Україна та Сполучені Штати активізують Комісію стратегічного партнерства (КСП), яка буде переорієнтована та забезпечена ресурсами для подолання викликів 21-го століття. "Для того щоб відзначити підвищений статус нашого партнерства, міністр закордонних справ України та державний секретар США мають намір затвердити нову Хартію на засіданні КСП цієї осені у Вашингтоні", - вказується у документі.

Загалом спільна заява містить п'ять розділів, що окреслюють напрямки співпраці: безпека і оборона; демократія, правосуддя і права людини; енергетична безпека та клімат; економічне зростання та процвітання; протидія пандемії та гуманітарна допомога.

Новий пакет безпекової допомоги та зміцнення демократії

У безпековому розділі зокрема анонсовано з боку США "новий пакет безпекової допомоги в обсязі 60 мільйонів доларів, що включає бронебійні системи "Джавелін" та інше оборонне летальне й нелетальне обладнання, яке дасть змогу Україні більш ефективно захищати себе від російської агресії". 

У спільній заяві також вказується на намір уряду США виділити цього року Україні понад 463 мільйони доларів допомоги на  розвиток. Київ своєю чергою заявляє про "намір розбудовувати успішно створену незалежну антикорупційну інфраструктуру для реалізації життєво важливих ініціатив, які захищають незалежність та покращують ефективність цих інституцій у викорененні корупції та притягненні до відповідальності корумпованих осіб".

Протидія впливу "Північного потоку-2"

У розділі щодо енергетичної безпеки йдеться, зокрема, про протидію впливу "Північного потоку-2", який обидві країни й надалі розглядають як загрозу для європейської енергетичної безпеки. "Сполучені Штати мають намір продовжувати застосування передбачених законодавством заходів та енергетичної дипломатії, у тому числі шляхом нещодавнього призначення старшого радника з питань енергетичної безпеки, з метою збереження транзитної ролі та забезпечення безпеки поставок України у цей перехідний енергетичний період, а також недопущення використання Кремлем енергетики як геополітичної зброї", - наголошується у спільній заяві.

Нагадаємо, раніше цього дня президент України Володимир Зеленський зустрівся з американським колегою Джо Байденом у Вашингтоні.

Байден заявив, що партнерство між Києвом і Вашингтоном у майбутньому посилюватиметься. Зеленський подякував Байдену за підтримку з боку США та повідомив, що українська делегація передала адміністрації США список з 450 українців, яких незаконно утримують у РФ, анексованому Криму та в ОРДЛО. Зеленський при цьому запитав у Байдена, яку допомогу можуть надати США у звільненні утримуваних.

Читайте також: Україна і США підписали угоду про засади оборонного партнерства

Дивитись відео 06:48

Зеленський і Байден: чого чекати від зустрічі у Вашингтоні (31.08.2021)

Також за темою

Ukrainian President Volodymyr Zelensky and the German Chancellor (not in picture) give statements ahead of talks at the Chancellery in Berlin on July 12, 2021. (Photo by STEFANIE LOOS / POOL / AFP) (Photo by STEFANIE LOOS/POOL/AFP via Getty Images)

Володимир Зеленський розпочав візит до США 31.08.2021

Під час офіційного візиту в США президент України Володимир Зеленський перебуватиме у Вашингтоні 31 серпня та 1 вересня, після чого вирушить до Каліфорнії, повідомила посолка України Оксана Маркарова.

President Joe Biden meets with Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy in the Oval Office of the White House, Wednesday, Sept. 1, 2021, in Washington. (AP Photo/Evan Vucci)

Байден запевнив Зеленського у зміцненні партнерства між США і Україною 01.09.2021

Джо Байден на початку зустрічі з Володимиром Зеленським заявив, що партнерство між Україною і США міцніше, ніж будь-коли, і надалі посилюватиметься. Президент України попросив допомоги США у звільненні "в'язнів Кремля".

links: Joe Biden, Präsident der USA, hält eine Rede über Infrastrukturausgaben im Carpenters Pittsburgh Training Center. Biden will mit Ausgaben in Höhe von 2 Billionen Dollar (1,7 Billionen Euro) die Infrastruktur des Landes auf Vordermann bringen und damit Millionen Jobs schaffen. +++ dpa-Bildfunk +++ rechts: Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine, und der kanadische Premierminister Trudeau (nicht im Bild) sprechen auf der Ukraine Reform Conference. +++ dpa-Bildfunk +++

Зеленський у Байдена: що стоїть за стриманістю США і чого чекати (відео) 31.08.2021

Президент України Володимир Зеленський довго чекав на візит до США, але Білий дім не поспішав. У Києва накопичилося багато побажань до Джо Байдена, деякі з яких експерти вважають завищеними.

Реклама

Докладно

Українець Ігор Цвєтов (л)

Відійти чи обійняти? Вибір атлетів з України очима експерта

Українські призери на Іграх у Токіо опинились перед складним вибором на п 'єдесталі разом з атлетами з РФ. Інтерв'ю DW.  

Логотип Google

Google оскаржив накладений Францією півмільярдний штраф

Суму штрафу в пів мільярда євро за порушення авторських прав Google вважає "невідповідною".  