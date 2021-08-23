 Зеленський на зустрічі з Байденом планує обговорити Крим і Донбас | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.09.2021

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Зеленський на зустрічі з Байденом планує обговорити Крим і Донбас

Питання Донбасу й анексованого Криму президент Володимир Зеленський планує обговорити першим на зустрічі з главою Білого дому.

Президенти США Джо Байден та України Володимир Зеленський

Президенти США Джо Байден (л) та України Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський планує розпочати зустріч із президентом США Джозефом Байденом з обговорення питання окремих районів Донбасу та анексованого Росією півострова Крим. Про це Зеленський повідомив у середу, 1 вересня, в коментарі "Суспільному".

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"У нас буде не просто запитання-відповідь. У нас буде серйозна зустріч (...). Складно сказати, з якого саме питання почати. Багато речей, на які хочеться отримати не відповідь, а бачення. Тим більше, що питання не в тому, що запитує Україна і що відповідає Америка. Мені здається, що у кожної сторони є питання і відповіді", - пояснив президент.

Дражливе питання "Північного потоку-2"

Зеленський також повідомив, що на зустрічі з Байденом обговорюватиме питання інвестицій. Окремо буде винесено тему "Північного потоку-2". "У нас є болюче питання - "Північний потік-2". Якщо він буде добудований, а всі говорять, що він буде добудований, то ми поборемося щодо того, як він буде працювати. У разі запуску "Північного потоку-2" ми хотіли б домовитися про конкретні речі й гарантії з боку США", - зазначив Зеленський, додавши, що має на увазі запровадження нового пакета санкцій проти РФ.

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Зустріч Байдена й Зеленського відбудеться ввечері 1 вересня зf київським часом.

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