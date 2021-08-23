Зеленський на зустрічі з Байденом планує обговорити Крим і Донбас

Президент України Володимир Зеленський планує розпочати зустріч із президентом США Джозефом Байденом з обговорення питання окремих районів Донбасу та анексованого Росією півострова Крим. Про це Зеленський повідомив у середу, 1 вересня, в коментарі "Суспільному".

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"У нас буде не просто запитання-відповідь. У нас буде серйозна зустріч (...). Складно сказати, з якого саме питання почати. Багато речей, на які хочеться отримати не відповідь, а бачення. Тим більше, що питання не в тому, що запитує Україна і що відповідає Америка. Мені здається, що у кожної сторони є питання і відповіді", - пояснив президент.

Дражливе питання "Північного потоку-2"

Зеленський також повідомив, що на зустрічі з Байденом обговорюватиме питання інвестицій. Окремо буде винесено тему "Північного потоку-2". "У нас є болюче питання - "Північний потік-2". Якщо він буде добудований, а всі говорять, що він буде добудований, то ми поборемося щодо того, як він буде працювати. У разі запуску "Північного потоку-2" ми хотіли б домовитися про конкретні речі й гарантії з боку США", - зазначив Зеленський, додавши, що має на увазі запровадження нового пакета санкцій проти РФ.

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Зустріч Байдена й Зеленського відбудеться ввечері 1 вересня зf київським часом.