Україна і США підписали угоду про засади оборонного партнерства

Президент України Володимир Зеленський та міністр оборони України Андрій Таран зустрілися в Вашингтоні з міністром оборони США Ллойдом Остіном. У рамках проведеної увечері вівторка, 31 серпня, зустрічі главами міноборони України та США було підписано низку угод, зокрема про стратегічні засади оборонного партнерства.

У зробленому дописі в соцмережі Twitter Зеленський назвав цю угоду "новим етапом" у співпраці України та США в оборонній сфері. "Для нас дуже важлива підтримка з боку США територіальної цілісності України, отримання членства в НАТО і спільна протидія агресії РФ", - написав Зеленський.

Також Таран і Остін підписали міжурядову угоду стосовно проєктів у сфері досліджень, розробок, випробувань і оцінки, повідомляє сайт міноборони України. Як наголосили в відомстві, пункти цієї угоди передбачають "проведення тестувань озброєння і військової техніки, науково-дослідних робіт, (...) з використанням обладнання і технологій, відсутніх в Україні".

Угода про стратегічні засади оборонного партнерства

Рамкова угода про стратегічні засади оборонного партнерства підтверджує ключові принципи і визначає амбітну мету двосторонніх відносин України і США в сфері оборони, повідомляє пресслужба Зеленського. Документ підтверджує непохитну підтримку з боку США суверенітету і територіальної цілісності України, а також засуджує російську окупацію Криму і агресію на сході України. Він також визначає подальші кроки взаємодії міноборони України і США з метою підвищення військового потенціалу України, прогресу на шляху до НАТО та сприяння регіональної безпеки.

Зазначається, що угода підтверджує постійну підтримку в прагненні України до вступу в НАТО, як це було зазначено США і союзниками в комюніке за підсумками саміту альянсу в червні 2021 року.

Згідно з документом, США також ефективно допомагатимуть Україні протидіяти російській агресії, проведенню реформ у секторі оборони відповідно до стандартів НАТО, сприяти виконанню положень стратегії розвитку оборонної промисловості і реалізації реформ для потреб Збройних Сил України. Зазначається також поглиблення співпраці в Чорноморському регіоні для свободи судноплавства і ефективної протидії загрозам і викликам у всіх сферах військової діяльності, посилення співпраці в сфері кібербезпеки, більш тісне партнерство оборонних розвідувальних органів.

Україна отримає нову партію комплексів Javelin

Водночас глава Пентагону заявив, що в рамках нещодавно схваленої президентом США Джо Байденом військової допомоги для України на суму 60 мільйонів доларів українська сторона отримає, зокрема, й нову партію протитанкових комплексів Javelin.

Ллойд Остін сказав Зеленському, що Сполучені Штати мають намір вимагати від Росії "припинити розпалювання конфлікту" на Сході України та вийти з Криму, який Росія анексувала 2014 року. "Ми будемо й далі підтримувати Вас у протидії цій російській агресії", - сказав Остін, якого цитує інформагенція AFP.

Очільник американського оборонного відомства також нагадав, що з 2014 року Україна отримала від США військової допомоги на загальну суму близько 2,5 мільярда доларів.

Нагадаємо, нині триває перший візит президента Володимира Зеленського до США. 1 вересня він проведе зустріч з Джо Байденом у Білому домі.