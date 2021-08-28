 Україна і США підписали угоду про засади оборонного партнерства | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.09.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Україна і США підписали угоду про засади оборонного партнерства

Володимир Зеленський і Андрій Таран зустрілися з главою Пентагону Ллойдом Остіном, сторонами було підписано низку угод.

Володимир Зеленський (ліворуч) у Пентагоні

Володимир Зеленський (ліворуч) у Пентагоні

Президент України Володимир Зеленський та міністр оборони України Андрій Таран зустрілися в Вашингтоні з міністром оборони США Ллойдом Остіном. У рамках проведеної увечері вівторка, 31 серпня, зустрічі главами міноборони України та США було підписано низку угод, зокрема про стратегічні засади оборонного партнерства.

У зробленому дописі в соцмережі Twitter Зеленський назвав цю угоду "новим етапом" у співпраці України та США в оборонній сфері. "Для нас дуже важлива підтримка з боку США територіальної цілісності України, отримання членства в НАТО і спільна протидія агресії РФ", - написав Зеленський.

Також Таран і Остін підписали міжурядову угоду стосовно проєктів у сфері досліджень, розробок, випробувань і оцінки, повідомляє сайт міноборони України. Як наголосили в відомстві, пункти цієї угоди передбачають "проведення тестувань озброєння і військової техніки, науково-дослідних робіт, (...) з використанням обладнання і технологій, відсутніх в Україні".

Угода про стратегічні засади оборонного партнерства

Рамкова угода про стратегічні засади оборонного партнерства підтверджує ключові принципи і визначає амбітну мету двосторонніх відносин України і США в сфері оборони, повідомляє пресслужба Зеленського. Документ підтверджує непохитну підтримку з боку США суверенітету і територіальної цілісності України, а також засуджує російську окупацію Криму і агресію на сході України. Він також визначає подальші кроки взаємодії міноборони України і США з метою підвищення військового потенціалу України, прогресу на шляху до НАТО та сприяння регіональної безпеки.

Зазначається, що угода підтверджує постійну підтримку в прагненні України до вступу в НАТО, як це було зазначено США і союзниками в комюніке за підсумками саміту альянсу в червні 2021 року.

Згідно з документом, США також ефективно допомагатимуть Україні протидіяти російській агресії, проведенню реформ у секторі оборони відповідно до стандартів НАТО, сприяти виконанню положень стратегії розвитку оборонної промисловості і реалізації реформ для потреб Збройних Сил України. Зазначається також поглиблення співпраці в Чорноморському регіоні для свободи судноплавства і ефективної протидії загрозам і викликам у всіх сферах військової діяльності, посилення співпраці в сфері кібербезпеки, більш тісне партнерство оборонних розвідувальних органів.

Україна отримає нову партію комплексів Javelin

Водночас глава Пентагону заявив, що в рамках нещодавно схваленої президентом США Джо Байденом військової допомоги для України на суму 60 мільйонів доларів українська сторона отримає, зокрема, й нову партію протитанкових комплексів Javelin.

Ллойд Остін сказав Зеленському, що Сполучені Штати мають намір вимагати від Росії "припинити розпалювання конфлікту" на Сході України та вийти з Криму, який Росія анексувала 2014 року. "Ми будемо й далі підтримувати Вас у протидії цій російській агресії", - сказав Остін, якого цитує інформагенція AFP.

Очільник американського оборонного відомства також нагадав, що з 2014 року Україна отримала від США військової допомоги на загальну суму близько 2,5 мільярда доларів.

Нагадаємо, нині триває перший візит президента Володимира Зеленського до США. 1 вересня він проведе зустріч з Джо Байденом у Білому домі. 

Дивитись відео 06:48

Зеленський і Байден: чого чекати від зустрічі у Вашингтоні (31.08.2021)

DW.COM

Нові українські кібервійська: де взяти на них гроші і як забезпечити кадрами?

Вірус Petya, кібератаки на енергетичні об'єкти та ЦВК - наявна в Україні система кіберзахисту не спрацьовує, тож Київ вирішив створити нові кібервійська. На них, однак, потрібно чимало коштів та нові кадри.  

Також за темою

25.03.2015 * Bildunterschrift:Ukrainian servicemen walk in front of armoured cars at Kiev airport on March 25, 2015 during a welcoming ceremony of the first US plane delivery of non-lethal aid, including 10 Humvee vehicles. American lawmakers voted overwhelmingly on March 24 to urge President Barack Obama to provide Ukraine with lethal weapons to defend itself against Russian 'aggression.' The US House of Representatives approved the resolution in a broadly bipartisan 348-48 vote, heaping further pressure on the Obama administration to end its delays in providing weapons and other heavy military equipment to Kiev forces. AFP PHOTO / SERGEI SUPINSKY (Photo credit should read SERGEI SUPINSKY/AFP/Getty Images)

США виділять Україні 60 мільйонів доларів на оборону - Білий дім 28.08.2021

Україна має отримати фінансову допомогу на суму до 60 мільйонів доларів для посилення обороноздатності. Відповідне розпорядження дав президент США Джо Байден.

links: Joe Biden, Präsident der USA, hält eine Rede über Infrastrukturausgaben im Carpenters Pittsburgh Training Center. Biden will mit Ausgaben in Höhe von 2 Billionen Dollar (1,7 Billionen Euro) die Infrastruktur des Landes auf Vordermann bringen und damit Millionen Jobs schaffen. +++ dpa-Bildfunk +++ rechts: Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine, und der kanadische Premierminister Trudeau (nicht im Bild) sprechen auf der Ukraine Reform Conference. +++ dpa-Bildfunk +++

Зеленський у Байдена: що стоїть за стриманістю США і чого чекати (відео) 31.08.2021

Президент України Володимир Зеленський довго чекав на візит до США, але Білий дім не поспішав. У Києва накопичилося багато побажань до Джо Байдена, деякі з яких експерти вважають завищеними.

links: Joe Biden, Präsident der USA, hält eine Rede über Infrastrukturausgaben im Carpenters Pittsburgh Training Center. Biden will mit Ausgaben in Höhe von 2 Billionen Dollar (1,7 Billionen Euro) die Infrastruktur des Landes auf Vordermann bringen und damit Millionen Jobs schaffen. +++ dpa-Bildfunk +++ rechts: Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine, und der kanadische Premierminister Trudeau (nicht im Bild) sprechen auf der Ukraine Reform Conference. +++ dpa-Bildfunk +++

Зустріч Байдена й Зеленського перенесено на 1 вересня 30.08.2021

Переговори Джо Байдена і Володимира Зеленського в Вашингтоні відбудуться 1 вересня. Зустріч двох лідерів переноситься не вперше.

Реклама

Докладно

Бойовики Талібану на вулицях Кабула

Що чекає на біженців, депортованих з ФРН до Афганістану

Фархад хоче залишити Кабул. Джафару це вдалося - його евакуювали до ФРН. Обидва раніше вже втікали до Німеччини.  

Чимало німців готові взимку трохи померзнути, щоб заощадити гроші і скоротити викиди вуглекислого газу

За що німці готові платити більше заради довкілля?

На які матеріальні жертви готові піти жителі Німеччини заради скорочення викидів парникових газів, з'ясували соціологи.  