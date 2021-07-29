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Андрій Таран
Андрій Таран - український військовий, колишній міністр оборони України.
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Докладно
Україна очікує від США нові зразки ППО та ПРО - міністр
Україна очікує від США нові зразки ППО та ПРО - міністр
За словами міністра оборони Тарана, Україні бракує нових зразків протиповітряної та протиракетної оборони.
Політика
13.10.2021
13 жовтня 2021 р.
Україна і США підписали угоду про оборонне партнерство
Україна і США підписали угоду про оборонне партнерство
Володимир Зеленський і Андрій Таран зустрілися з главою Пентагону Ллойдом Остіном, сторонами підписано низку угод.
Політика
01.09.2021
1 вересня 2021 р.
Таран каже, що парад до Дня незалежності не буде "совковим"
Таран каже, що парад до Дня незалежності не буде "совковим"
Міністр оборони Андрій Таран запевнив, що цього року під час параду до Дня незалежності не буде об'їзду військ.
Політика
12.08.2021
12 серпня 2021 р.
Україна проводить навчання у відповідь на маневри в РФ
Україна проводить навчання у відповідь на маневри в РФ
Таран пояснив тренування тим, що Україна "пильно спостерігає за підтекстом російських маневрів і стягуванням техніки".
Політика
10.08.2021
10 серпня 2021 р.
У ЗСУ призначено першу жінку-командувача
У ЗСУ призначено першу жінку-командувача
За словами міністра оборони, завдяки реформуванню армії жінки мають можливість проходити службу на рівних із чоловіками.
Суспільство
30.07.2021
30 липня 2021 р.
Чи почне Зеленський зміну поколінь у ЗСУ і міноборони
Чи почне Зеленський зміну поколінь у ЗСУ і міноборони
За два дні президент замінив вище керівництво Збройних сил України. Експерти кажуть про шанс на оновлення для армії.
Політика
29.07.2021
29 липня 2021 р.
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