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Андрій Таран

Андрій Таран - український військовий, колишній міністр оборони України.

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Докладно

Міністр оборони України Андрій Таран

Україна очікує від США нові зразки ППО та ПРО - міністр

Україна очікує від США нові зразки ППО та ПРО - міністр

За словами міністра оборони Тарана, Україні бракує нових зразків протиповітряної та протиракетної оборони.
Політика13 жовтня 2021 р.
Володимир Зеленський (ліворуч) у Пентагоні

Україна і США підписали угоду про оборонне партнерство

Україна і США підписали угоду про оборонне партнерство

Володимир Зеленський і Андрій Таран зустрілися з главою Пентагону Ллойдом Остіном, сторонами підписано низку угод.
Політика1 вересня 2021 р.
Міністр оборони Андрій Таран запевняє, що сценарій параду цього року буде іншим, ніж в попередні роки

Таран каже, що парад до Дня незалежності не буде "совковим"

Таран каже, що парад до Дня незалежності не буде "совковим"

Міністр оборони Андрій Таран запевнив, що цього року під час параду до Дня незалежності не буде об'їзду військ.
Політика12 серпня 2021 р.
Кулемети на Яворівському військовому полігоні

Україна проводить навчання у відповідь на маневри в РФ

Україна проводить навчання у відповідь на маневри в РФ

Таран пояснив тренування тим, що Україна "пильно спостерігає за підтекстом російських маневрів і стягуванням техніки".
Політика10 серпня 2021 р.
Жінки в українській армії

У ЗСУ призначено першу жінку-командувача

У ЗСУ призначено першу жінку-командувача

За словами міністра оборони, завдяки реформуванню армії жінки мають можливість проходити службу на рівних із чоловіками.
Суспільство30 липня 2021 р.
Президент України Володимир Зеленський на лінії розмежування на Донбасі у квітні 2021 року

Чи почне Зеленський зміну поколінь у ЗСУ і міноборони

Чи почне Зеленський зміну поколінь у ЗСУ і міноборони

За два дні президент замінив вище керівництво Збройних сил України. Експерти кажуть про шанс на оновлення для армії.
Політика29 липня 2021 р.
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