Чи почне Зеленський зміну поколінь у ЗСУ і міністерстві оборони

Буквально за два дні президент України Володимир Зеленський змінив майже усю верхівку командування української армії. Так, у вівторок, 27 липня, стало відомо про те, що з посади головнокомандувача Збройних Сил України (ЗСУ) йде Руслан Хомчак. Речник Зеленського пояснив ЗМІ таке рішення постійними конфліктами між Хомчаком та міністром оборони України Андрієм Тараном. "Володимир Зеленський хоче бачити синергію між міноборони та Збройними силами України, такої синергії, на жаль, ми не бачимо, бачимо, навпаки, конфлікти", - заявив глава пресслужби президента. На місце Хомчака було призначено генерал-майора, командувача військ оперативного командування "Північ" Валерія Залужного.

При цьому на президентському сайті зазначалося, що такий крок став продовженням розпочатих кадрових змін у Міністерстві оборони України та в секторі безпеки.

Однак і на цьому в Офісі президента не обмежилися. На наступний день стало відомо про зміну начальника генерального штабу Збройних сил України, командувача десантно-штурмових військ ЗСУ та командувача Операції об'єднаних сил (ООС). "Відповідно, з посад звільнені Сергій Корнійчук, Євген Мойсюк та Володимир Кравченко", - сказано в повідомленні на сайті глави держави. Начальником Генерального штабу ЗСУ призначений Сергій Шаптала, а командувачем об'єднаних сил - Олександр Павлюк. Відповідні укази також були оприлюднені на сайті президента України.

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Надія на нове покоління у ЗСУ

Більшість кадрових ротацій у армійському керівництві волонтери та журналісти, які пишуть на армійську тематику, зустріли схвально. Так, серед аргументів на користь нового головнокомандувача ЗСУ згадується його відкритість та готовність комунікувати з громадянським суспільством, відносно молодий для генеральського звання вік - Залужному 48 років - та досвід ведення бойових дій на Донбасі.

Досить схвально щодо вибору Зеленського у розмові з DW висловилися і військові експерти. Заступник директора київського Центру досліджень армії, конверсії і роззброєння (ЦДАКР) Михайло Самусь зазначає, що, окрім реального бойового досвіду, він покладає особливу надію на те, що призначення Залужного знаменує собою зміну поколінь в армійському керівництві країни.

"Попри вже понад сім років війни на Донбасі ми не можемо подолати радянські підходи у військовому управлінні та відношенні до військових як до особистості", - обурюється Самусь. За його словами, Залужний належить до покоління офіцерів, які розпочали свою кар'єру вже у незалежній Україні і є не настільки схильними до бюрократизму в управлінні військом.

На важливість бойового досвіду вказує і військовий аналітик Микола Бєлєсков: "Особливо, якщо за нього заплачено такою високою ціною". Водночас експерт додає, що попри всю цінність такого досвіду, він ще не дає відповіді на всі запитання, які стоятимуть перед новим головнокомандувачем ЗСУ. Так, каже експерт, навіть у найгарячіших фазах війни на Донбасі Росія масовано не застосовувала ракетних систем, авіації, потужних засобів радіоелектронної боротьби та десантів. "Але це не відображає уявлень росіян про можливу повномасштабну війну проти України", - каже Бєлєсков. На його думку, нове військове керівництво має враховувати все це в своєму плануванні, виходячи за межі свого досвіду.

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Камінь спотикання у міністерстві оборони

Те, наскільки виправданими є сподівання громадськості та експертів, за словами Самуся, можна буде зрозуміти вже у найближчі півроку. Це, зокрема, буде видно за планами командування і за тим, наскільки вдало нові керівники ЗСУ взаємодіятимуть з міністерством оборони, каже експерт. На його думку, від цього залежатиме визначення пріоритетів при закупівлі озброєнь та успішність виконання цих закупівель. Самусь сподівається, що більша гнучкість та націленість на результат нового головнокомандувача допоможуть залишити переважно особистий конфлікт між командуванням ЗСУ та міністерством оборони в минулому.

Також Бєлєсков вважає, що висновки стосовно ефективності нового керівництва війська можна буде зробити з майбутнього державного оборонного замовлення й програм підготовки. "Якщо ми побачимо, що ЗСУ купують, наприклад, нові засоби високоточного ураження, а не витрачаємо гроші на підтримку старого радянського парку техніки, це свідчитиме про рух у правильному напрямку", - каже експерт.

А втім, на відповідні зміни без заміни міністра оборони сподіватися не варто, вважає Бєлєсков. Щоправда, додає експерт, тон заяв Банкової під час оголошення нещодавніх кадрових ротацій у військовому керівництві свідчить - незабаром свою посаду може втратити й Таран.