Руслан Хомчак іде з посади головнокомандувача Збройних сил України. Він замінить Михайла Коваля на посаді першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України. Про це у вівторок, 27 липня, повідомив речник президента України Сергій Никифоров.

"З посади йде головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак, це рішення президента... Володимир Зеленський хоче бачити синергію між міноборони та Збройними силами України, такої синергії, на жаль, ми не бачимо, бачимо, навпаки, конфлікти", - заявив Никифоров, передає агенція "Інтерфакс-Україна".

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Замість Хомчака на посаду головнокомандувача ЗСУ призначено генерал-майора, командувача військ оперативного командування "Північ" Валерія Залужного. Указів про ці кадрові зміни на сайті президента поки що немає.

Валерій Залужний був командувачем військ оперативного командування "Північ" з 2019 року. До цього він обіймав посаду начальника Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ - першого заступника командувача об'єднаних сил, а також начальника штабу - першого заступника командувача військ оперативного командування "Захід" Сухопутних військ ЗСУ.