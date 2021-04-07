Головнокомандувач ЗСУ заперечив підготовку наступу на Донбас

Головнокомандувач Збройних сил України (ЗСУ) Руслан Хомчак заявив, що повідомлення, які поширює Росія, про підготовку України до наступу на Донбас не відповідають дійсності. Заяву Хомчака у п'ятницю, 9 квітня, оприлюднено на сторінці ЗСУ у соціальній мережі Facebook.

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"Повідомлення, поширені державою-агресором - Російською Федерацією - про нібито підготовку України до наступу на Донбас, не відповідають дійсності і мають характер цілеспрямованої кампанії з дезінформації. Ця кампанія має за мету дискредитувати Україну на міжнародній арені, посіяти паніку серед населення тимчасово окупованих територій, змінити інформаційний порядок денний для просування геостратегічних інтересів Кремля", - зазначив Хомчак.

Політико-дипломатичний сценарій - у пріоритеті

Хомчак нагадав, що вищим військово-політичним керівництвом України визначено як пріоритетний політико-дипломатичний сценарій врегулювання міжнародного збройного конфлікту в Донецькій і Луганській областях. Крім цього, йдеться про те, що звільнення тимчасово окупованих територій силовим шляхом неминуче призведе до загибелі великої кількості мирних жителів і втрат серед військовослужбовців, що є неприйнятним для України.

За словами головнокомандувача ЗСУ, українська армія готова "до адекватної відповіді як у разі ескалації конфлікту в районі проведення Операції об'єднаних сил, так і у випадку ускладнення воєнно-політичної та воєнно-стратегічної обстановки навколо України".

Також у заяві наголошується на тому, що співробітництво України з НАТО носить винятково мирний характер, спрямоване на зміцнення обороноздатності країни та всебічно сприяє досягненню військових критеріїв набуття повноправного членства в цій організації.

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Раніше цього тижня секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов запевнив, що Київ не має наміру повертати окуповані території на Донбасі силою, а посилення військової присутності Росії біля кордону з Україною пояснив внутрішніми проблеми російської влади та пошуком зовнішнього ворога.

Останніми тижнями спостерігається збільшення кількості порушень режиму припинення вогню з боку бойовиків ОРДЛО на Донбасі, зросло також число бойових втрат серед українських військовослужбовців. 1 квітня Головне управління розвідки міноборони України повідомило, що Росія завершує підготовку до провокації України на військову відповідь на лінії розмежування на Донбасі.