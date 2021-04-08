Загострення на Донбасі: Київ повідомив про чергові втрати

Ситуація у зоні конфлікту на Донбасі лишається неспокійною. Зранку п'ятниці, 9 квітня, пресцентр операції Об'єднаних сил (ООС) повідомив у соціальній мережі Facebook про численні порушення режиму припинення вогню з боку збройних загонів проросійських бойовиків, зафіксовані протягом минулої доби.

За даними пресцентру ООС, загалом було зафіксовано 15 порушень режиму припинення вогню, "з яких 11 обстрілів позицій українських захисників, два обстріли цивільної інфраструктури, одне дистанційне мінування мінами ПОМ-2 та один факт облаштування супротивником фортифікаційних споруд".

Один український військовослужбовець загинув

Зазначається, що внаслідок обстрілів проросійськими формуваннями українських позицій загинув один український військовослужбовець. Обстріли велися неподалік населених пунктів Піски, Водяне, Широкине, Невельське, Луганське, йдеться в повідомленні. "На обстріли російсько-окупаційними військами наші захисники відкривали вогонь", - повідомляють у пресцентрі ОСС.

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Тим часом представники самопроголошеного утворення "ЛНР" повідомили, що за минулу добу війська ЗСУ три рази обстріляли територію "республіки", передає агентство "Інтерфакс".

В опублікованому раніше щоденному звіті Спеціальної моніторингової місії (СММ) Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) в Україні вказувалося на значне зростання кількості порушень режиму припинення вогню в Донецькій області - 110 проти 55 у попередній звітний період. Крім того, автори звіту вказали на незначне зростання аналогічних порушень у Луганській області - три проти двох за попередній звітний період.

Нагадаємо, 7 квітня внаслідок обстрілу проросійських бойовиків на Донбасі загинув один український військовослужбовець, 6 квітня - так само один загиблий унаслідок обстрілу, а ще один військовий помер через підрив на невідомому вибуховому пристрої. 5 квітня було вбито двох українських військових, а 26 березня - чотирьох.

7 квітня на екстреному засіданні Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з Урегулювання на Донбасі сторони підтвердили прихильність дотриманню режиму припинення вогню, однак не змогли узгодити текст спільної заяви. Про це за підсумками засідання повідомив речник української делегації в ТКГ Олексій Арестович. За його словами, режим припинення вогню не вдалося документально зафіксувати через позицію Росії і представників ОРДЛО.

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