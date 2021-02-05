 Зеленський відвідав позиції українських військових на Донбасі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.04.2021

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Зеленський відвідав позиції українських військових на Донбасі

Президент України Володимир Зеленський під час поїздки на Донбас поспілкувався з військовими та вшанував пам'ять загиблих бійців.

Володимир Зеленський (у центрі) під час поїздки на Донбас 8 квітня

Володимир Зеленський (у центрі) під час поїздки на Донбас 8 квітня

Президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки на Донбас у четвер, 8 квітня, відвідав позиції українських військ, де зафіксовано найбільшу кількість порушень режиму припинення вогню.

Як повідомляє пресслужба президента України, Зеленський зустрівся з військовослужбовцями, які розповіли йому "про ситуацію на фронті". "Дякую вам за те, що зберігаєте спокій людей та бороните нашу землю. Ви є справжнім прикладом героїзму та самовідданості. Ми пам’ятаємо кожного воїна, який загинув, захищаючи нашу державу", - сказав Зеленський під час зустрічі. Присутні на зустрічі вшанували хвилиною мовчання пам’ять загиблих військових.

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За повідомленням пресслужби президента України, Володимир Зеленський також пообідав разом з військовослужбовцями у солдатській їдальні, відзначивши при цьому високу якість страв, якими годують військових.

Загострення на Донбасі

Останніми тижнями спостерігається збільшення кількості порушень режиму припинення вогню з боку бойовиків, зросло також число бойових втрат серед українських військовослужбовців. Зокрема, раніше цього дня боєць ЗСУ загинув внаслідок обстрілу. 6 квітня через обстріл з боку проросійських бойовиків загинув один український військовослужбовець, ще один помер внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої. 5 квітня було вбито двох українських військових, а 26 березня - чотирьох.

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Напередодні на екстреному засіданні Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з врегулювання на Донбасі сторони підтвердили прихильність дотриманню режиму припинення вогню, однак не змогли узгодити текст спільної заяви. Про це за підсумками засідання повідомив речник української делегації в ТКГ Олексій Арестович. За його словами, підтримку режиму припинення вогню не вдалося документально зафіксувати через позицію Росії і представників ОРДЛО.

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