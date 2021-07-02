Міністр оборони і головнокомандувач ЗСУ прокоментували скандал із підборами

Міністр оборони України Андрій Таран і головнокомандувач Збройних сил України (ЗСУ) Руслан Хомчак у п'ятницю, 2 липня, зустрілися з курсантками Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Курсантки братимуть участь у параді до 30-ї річниці незалежності України. Керівництво обговорило з ними форму одягу, повідомляє пресслужба міністерства оборони України.

Напередодні спалахнув скандал навколо того, що міноборони придбало для військовослужбовиць взуття на підборах для участі в параді. Народні депутати від опозиції та представниці уряду закликали міністра оборони провести службове розслідування щодо рішення про необхідність марширувати у взутті на підборах та попросити вибачення у військовослужбовиць.

Відповідь міністра

Таран запропонував вважати взуття на підборах "експериментом". "Вважатимемо, ми провели такий експеримент, визначили, що йти в туфлях жінкам-військовослужбовцям на параді незручно, вони зіб'ють ноги, тому, може, ми виходитимемо з того, що для жінок-військовослужбовців оптимальними будуть все-таки берці, тобто в польовій формі?", - цитує міністра інформагенція "Інтерфакс-Україна".

Хомчак стверджує, що курсантки підтримують рішення використовувати парадну форму. Він послався на опитування, яке провело керівництво Військового інституту КНУ імені Тараса Шевченка. "Мені доповідали, що 99 відсотків присутніх тут дівчат - за те, щоб піти в парадній формі. Таке рішення прийнято, оскільки навчальні заклади всі йдуть у парадній формі. Бойові частини - в бойовій формі", - пояснив головнокомандувач ЗСУ.

П'ять тисяч пар туфель

У міноборони повідомили, що вартість хромових жіночих туфель, закуплених для військовослужбовиць, становить 649,8 гривень. Відомство придбало п'ять тисяч пар такого взуття.

Віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина, міністерка соціальної політики України Марина Лазебна та міністерка у справах ветеранів Юлія Лапутіна висловили обурення цим рішенням. "Прусський" крок у такому взутті зашкодить здоров'ю учасниць параду, вважають урядовиці.

Репетиція параду на підборах

Напередодні на офіційній сторінці міністерства оборони України у Facebook опублікували фото з репетиції параду до Дня незалежності України, у якому брали участь курсантки Військового інституту КНУ імені Тараса Шевченка. На одному фото видно, що вони тренують стройовий крок у взутті на підборах.

Користувачі соціальних мереж активно поширюють ці фото з негативними коментарями. Чимало людей звинуватили керівництво міноборони в сексизмі.