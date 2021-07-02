У ВР вимагають розслідування репетиції параду "на підборах"

Низка народних депутатів закликала міністра оборони Андрія Тарана провести службове розслідування після репетиції параду до Дня незалежності України, під час якої курсантки Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка марширували на підборах. Відповідні заклики з вимогою вибачитися перед жінками-військовослужбовицями пролунали з боку народних обранців у п'ятницю, 2 липня.

"Вважайте це нашим відкритим зверненням: провести службове розслідування, доповісти суспільству, хто прийняв таке рішення, відзвітувати, скільки коштів було витрачено на закупівлю цього взуття з наших податків, і хто понесе матеріальну відповідальність за це. Публічно вибачитися за таке приниження жінок перед своєю армією і ветеранками, які зі зброєю в руках захищали і продовжують обороняти незалежність та суверенітет нашої країни", - звернулася до Тарана заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк із трибуни парламенту, цитує агентство "Інтерфакс- Україна".

Віцеспікерка також уточнила, що на сьогодні в Збройних силах України служить

більше ніж 31 тисяча жінок, із них 4 100 є офіцерами, статус учасника бойових

дій отримали понад 13,5 тисячі жінок.

Разом із Кондратюк до трибуни вийшли, зокрема, представники фракцій "Європейська солідарність" та "Голос". Представниці фракції "Європейська солідарність", виходячи до трибуни, принесли з собою дві пари жіночого взуття на підборах, одну з яких пізніше подарували міністру оборони.

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Репетиція параду до Дня незалежності на підборах

Напередодні на офіційній сторінці міністерства оборони України у Facebook було опубліковані фотографії з репетиції параду до Дня незалежності України, у якому брали участь курсантки Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. На одній з фотографій видно, що вони тренують стройовий крок у взутті на підборах.

За словами викладача інституту Євгена Балабушки, курсантки тренуються двічі на день - годину вранці та три години після обіду. "Обрали такий час, щоб не проводити підготовку під час найбільшої спеки", - цитують його слова у пресслужбі міністерства оборони України.

Це рішення викликало шквал критики з боку користувачів соціальних мереж, які почали активно поширювати опубліковані фото з негативними коментарями і звинуваченнями керівництва оборонного відомства у сексизмі.