"Спецпризначенка на підборах": жіноче обличчя Нацгвардії України (відео)

Майже п'ять з половиною тисяч жінок служать та працюють у Національній гвардії України. Одна з них - інструкторка зі стрільби капітан Ніна Дроздовська, яка мріє потрапити до загону спецпризначенців. Портрет DW.
Капітан Ніна Дроздовська - жінка-інструкторка зі стрільби в Національній гвардії України. Гендерні зміни поступово настають і в Нацгвардії. Усього тут нині працює і служить майже п'ять з половиною тисяч жінок. Поки найменша їхня кількість - серед спецпризначенців. Однак і це невдовзі зміниться, вірить інструкторка зі стрільби капітан Ніна Дроздовська. Портрет DW.
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