"Спецпризначенка на підборах": жіноче обличчя Нацгвардії України (відео)

Капітан Ніна Дроздовська - жінка-інструкторка зі стрільби в Національній гвардії України. Гендерні зміни поступово настають і в Нацгвардії. Усього тут нині працює і служить майже п'ять з половиною тисяч жінок. Поки найменша їхня кількість - серед спецпризначенців. Однак і це невдовзі зміниться, вірить інструкторка зі стрільби капітан Ніна Дроздовська. Портрет DW.