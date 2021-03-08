 ″Спецпризначенка на підборах″: жіноче обличчя Нацгвардії України (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 08.03.2021

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Політика й суспільство

"Спецпризначенка на підборах": жіноче обличчя Нацгвардії України (відео)

Майже п'ять з половиною тисяч жінок служать та працюють у Національній гвардії України. Одна з них - інструкторка зі стрільби капітан Ніна Дроздовська, яка мріє потрапити до загону спецпризначенців. Портрет DW.

За стандартами НАТО, в українській арміїї теж стане більше жінок

За стандартами НАТО, в українській арміїї теж стане більше жінок

Капітан Ніна Дроздовська - жінка-інструкторка зі стрільби в Національній гвардії України. Гендерні зміни поступово настають і в Нацгвардії. Усього тут нині працює і служить майже п'ять з половиною тисяч жінок. Поки найменша їхня кількість - серед спецпризначенців. Однак і це невдовзі зміниться, вірить інструкторка зі стрільби капітан Ніна Дроздовська. Портрет DW.

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Близько 30 тисяч жінок служать в українській армії - це в 15 разів більше, ніж десять років тому. Дивіться зворушливу історію Анастасії, яка залишила навчання програмістки, аби стати військовою на Донбасі.  

Українські жінки керують "Боїнгом-737": авіація без гендерних кліше (відео)

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Сексуальні домагання в ЗСУ: чим завершилась резонансна справа (відео)

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Докладно

За стандартами НАТО, в українській арміїї теж стане більше жінок

"Капітан на підборах": жіноче обличчя Нацгвардії (відео)

Майже 5500 жінок служать у Нацгвардії України. Одна з них - інструкторка зі стрільби Ніна Дроздовська. Портрет DW.  

Виробництво захисних масок у Китаї

На тлі пандемії китайський експорт зріс на 60 відсотків

Рекордному зростанню експорту посприяло те, що КНР виготовляє товари, які користуються попитом в умовах пандемії.  

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