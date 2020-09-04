Жінки в ЗСУ: як розвідниця на Донбасі служить (відео)

Близько 30 тисяч жінок служать в українській армії - це в 15 разів більше, ніж десять років тому. Дивіться зворушливу історію Анастасії, яка залишила навчання програмістки, аби стати військовою на Донбасі.
Те, що військову службу вже не вважають суто "чоловічою" справою - заслуга таких, як розвідниця Анастасія
Навчання українських розвідників на Донбасі. Військові вправляються у стрільбі та навичках ведення бою парами. Для бійців це - буденна справа. Адже попри перемир'я вони завжди мають бути напоготові. Незвично хіба що те, що серед них - дівчина. Як і її товариші по службі, Анастасія не хоче показувати обличчя. Бути впізнаними противником - занадто великий ризик для розвідників. Анастасії - 25 років. П'ять із них вона служить у війську. У ЗСУ дівчина прийшла зі студентської лави - навчалась на програмістку. Раніше з армією її ніщо не пов'язувало - навіть військових у родині не було. Ось її історія:
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