Військовий парад

Зеленський: Москва зменшила кількість техніки на параді через втрати в Україні

Володимир Зеленський каже, що Москва зменшила кількість техніки на військовому параді 9 травня через втрати в Україні. При цьому, за його словами, Росія збирає додаткові сили для нових атак на сході України.