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Військовий парад

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "військовий парад".

Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Далека від реальності ідеологія. Німецькі ЗМІ про промову Путіна на параді в Москві

"Далека від реальності ідеологія". Німецькі ЗМІ про промову Путіна на параді в Москві 10.05.2022

Відмова від ескалації, попередження про великі втрати і скасоване авіашоу. Німецькі коментатори про те, які сигнали президент РФ надіслав 9 травня Заходу та російському суспільству.
Росія готує парад у Маріуполі 9 травня - розвідка

Росія готує "парад" у Маріуполі 9 травня - розвідка 04.05.2022

За даними української розвідки, для підготовки параду 9 травня до Маріуполя прибув перший заступник глави адміністрації президента РФ Сергій Кирієнко, який віднедавна став новим кремлівським куратором питань щодо ОРДЛО.
Зеленський: Москва зменшила кількість техніки на параді через втрати в Україні

Зеленський: Москва зменшила кількість техніки на параді через втрати в Україні 01.05.2022

Володимир Зеленський каже, що Москва зменшила кількість техніки на військовому параді 9 травня через втрати в Україні. При цьому, за його словами, Росія збирає додаткові сили для нових атак на сході України.
У Пхеньяні провели нічний парад на честь 73-річчя заснування КНДР

У Пхеньяні провели нічний парад на честь 73-річчя заснування КНДР 09.09.2021

КНДР відзначила 73-тю річницю свого заснування нічним парадом у столиці Пхеньяні. Лідер країни Кім Чен Ин відвідав парад, проте не виступав з промовою.
День незалежності України і перший парад Володимира Зеленського

День незалежності України і перший парад Володимира Зеленського 24.08.2021

В Україні відзначають 30 років з дня проголошення незалежності. Як пройшов масштабний військовий парад у центрі Києва - в репортажі DW.
У Києві святкують 30-ту річницю незалежності України

У Києві святкують 30-ту річницю незалежності України 24.08.2021

У Києві на Майдані Незалежності відбуваються офіційні урочистості та військовий парад з нагоди Дня незалежності України.
Міністр оборони України пообіцяв, що парад до Дня незалежності не буде совковим

Міністр оборони України пообіцяв, що парад до Дня незалежності не буде "совковим" 12.08.2021

Міністр оборони Андрій Таран запевнив, що цього року під час параду до Дня незалежності відійдуть від радянської системи організації таких заходів. Зокрема, не буде об'їзду військ.

Парад і концерти: в ОП повідомили, як Україна святкуватиме День незалежності

Парад і концерти: в ОП повідомили, як Україна святкуватиме День незалежності 02.08.2021

До 30-річчя незалежності України проведуть понад 150 святкових заходів по всій країні, повідомила пресслужба президента України. Серед них: військовий парад, саміт "Кримської платформи" та концерт Андреа Бочеллі.
Міністр оборони і головнокомандувач ЗСУ прокоментували скандал із підборами

Міністр оборони і головнокомандувач ЗСУ прокоментували скандал із підборами 02.07.2021

Андрій Таран запропонував вважати взуття на підборах експериментом. Руслан Хомчак стверджує, що курсантки не проти марширувати в туфлях під час параду Хрещатиком у День незалежності України.
У ВР вимагають розслідування репетиції параду на підборах

У ВР вимагають розслідування репетиції параду "на підборах" 02.07.2021

Міністерство оборони України опублікувало фото репетиції параду до Дня незалежності, під час якої курсантки марширували у взутті на підборах. Тепер депутати вимагають розслідування.
У Москві відбувся військовий парад

У Москві відбувся військовий парад 09.05.2021

У параді на Красній площі взяли участь понад 12 тисяч російських військових та 190 одиниць військової техніки, включно з пусковими установками для балістичних ракет.
Протести в М'янмі: щонайменше 19 вбитих за день

Протести в М'янмі: щонайменше 19 вбитих за день 27.03.2021

Представники силових структур М'янми за день розстріляли щонайменше 19 протестувальників у різних містах країни. Цього ж дня військові, які захопили владу у країні, святкують день збройних сил військовим парадом.
КНДР відзначила 75-річчя Трудової партії незвичним парадом

КНДР відзначила 75-річчя Трудової партії незвичним парадом 10.10.2020

У Пхеньяні ще перед сходом сонця відбувся масштабний військовий парад до 75-річчя Трудової партії Кореї. На цьому заході виступив Кім Чен Ин.
Парад по-північнокорейськи: чим має намір здивувати світ Кім Чен Ин

Парад по-північнокорейськи: чим має намір здивувати світ Кім Чен Ин 09.10.2020

У КНДР готуються відсвяткувати 75-річчя з дня заснування правлячої партії. Кульмінацією урочистостей стане військовий парад у Пхеньяні. Корейський лідер спробує використати його для демонстрації військової міці країни.
Франція вшанувала медпрацівників на святкуванні Дня взяття Бастилії

Франція вшанувала медпрацівників на святкуванні Дня взяття Бастилії 14.07.2020

Цього року через коронавірус скасували традиційний військовий парад на Єлисейських полях в Парижі - вперше після закінчення Другої світової війни. Огляд військ і урочиста церемонія відбулися лише на площі Згоди.

У Москві відбувся перенесений військовий парад до Дня перемоги

У Москві відбувся перенесений військовий парад до Дня перемоги 24.06.2020

Перенесений через коронавірус цьогорічний парад до Дня перемоги у Москві відбувся того ж дня, що й парад в 1945 році. До Москви прибули лише кілька іноземних лідерів.
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