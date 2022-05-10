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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "військовий парад".
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До 30-річчя незалежності України проведуть понад 150 святкових заходів по всій країні, повідомила пресслужба президента України. Серед них: військовий парад, саміт "Кримської платформи" та концерт Андреа Бочеллі.