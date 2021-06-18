У Пхеньяні провели нічний парад на честь 73-річчя заснування КНДР

У Пхеньяні в ніч на четвер, 9 вересня, відбувся військовий парад, присвячений 73-й річниці заснування Корейської Народно-Демократичної Республіки. За парадом з трибуни спостерігав лідер країни Кім Чен Ин, проте він не виголосив промови.

На параді не продемонстрували нових видів озброєння, проте можна було побачити кавалеристів

Як зазначають південнокорейські ЗМІ, цей парад був меншим за масштабом, ніж попередні. Зокрема, спостерігачі не помітили стратегічного озброєння, як-от балістичних ракет. Натомість уперше з 2013 року в параді взяли участь представники робітничо-селянської червоної гвардії - резерву північнокорейської армії, повідомляє нформагенція Reuters.

Підрозділи в захисних помаранчевих костюмах символізували готовність КНДР до боротьби з пандемією коронавірусу

Попередній військовий порад відбувся в КНДР у січні, за кілька днів до інавгурації президента США Джо Байдена. Тоді Кім Чен Ин виступив з промовою, в якій пообіцяв зміцнити ядерний арсенал країни.

Лідер КНДР Кім Чен Ин відвідав парад, але не виступав

А в жовтні 2020 року КНДР провела масштабний військовий парад, приурочений до 75-ї річниці заснування правлячої в країні Трудової партії Кореї. Тоді на параді представили нову міжконтинентальну балістичну ракету та інші нові види озброєння.

Читайте також: Північна та Південна Кореї відновили офіційні канали зв'язку