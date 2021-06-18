Пхеньян відкидає можливість поновлення переговорів зі США

Міністр закордонних справ Північної Кореї Лі Ен Хо заявив, що його країна не розглядає навіть можливість відновлення ядерних переговорів зі США, що зайшли в глухий кут. Про це глава МЗС КНДР повідомив у середу, 23 червня, передає північнокорейське державне інформаційне агентство ЦТАК.

"Ми не розглядаємо навіть можливість будь-яких контактів з США, не кажучи вже про їх наявність, які ні до чого не приведуть і тільки віднімуть дорогоцінний час", - наголосив Лі, цитує ЦТАК.

Надія на поновлення ядерних переговорів ненадовго спалахнула після того, як Кім Чен Ин минулого тижня дав вказівку офіційним особам країни готуватися як до діалогу, так і до конфронтації з адміністрацією Байдена. Радник з національної безпеки США Джейк Салліван назвав коментарі Кіма "цікавим сигналом", цитує інформагенція AP.

21 червня спеціальний представник США щодо Північної Кореї Сон Кім заявив під час візиту до Південної Кореї, що США запропонували Північній Кореї переговори без попередніх умов щодо ядерної програми КНДР.

"Практичний, поетапний підхід" Вашингтона

Нещодавно у Вашингтоні оголосили "практичний, поетапний підхід" щодо Пхеньяна, щоб домогтися ядерного роззброєння цієї країни. Раніше лідер КНДР прагнув до зближення з тодішнім президентом США Дональдом Трампом з метою домогтися скасування американських санкцій. Лідери двох країн тричі зустрічалися особисто.

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Однак останній саміт між Трампом і Кім Чен Ином, що відбувся в лютому 2019 року в Ханої, провалився. Відтоді переговори між Вашингтоном і Пхеньяном про ліквідацію північнокорейської ядерної програми були припинені. Наступник Трампа Джо Байден в травні заявив, що не планує особистої зустрічі з Кімом, якщо вона не міститиме конкретні переговори щодо ядерного роззброєння КНДР.