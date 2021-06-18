 Пхеньян відкидає можливість поновлення переговорів зі США | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.06.2021

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Новини

Пхеньян відкидає можливість поновлення переговорів зі США

У відповідь на пропозицію США розпочати з КНДР переговори без жодних попередніх умов, у Пхеньяні заявили, що не розглядають навіть саму можливість таких перемовин зі США.

Глава МЗС КНДР Лі Ен Хо

Міністр закордонних справ Північної Кореї Лі Ен Хо (архівне фото)

Міністр закордонних справ Північної Кореї Лі Ен Хо заявив, що його країна не розглядає навіть можливість відновлення ядерних переговорів зі США, що зайшли в глухий кут. Про це глава МЗС КНДР повідомив у середу, 23 червня, передає північнокорейське державне інформаційне агентство ЦТАК.

"Ми не розглядаємо навіть можливість будь-яких контактів з США, не кажучи вже про їх наявність, які ні до чого не приведуть і тільки віднімуть дорогоцінний час", - наголосив Лі, цитує ЦТАК.

Надія на поновлення ядерних переговорів ненадовго спалахнула після того, як Кім Чен Ин минулого тижня дав вказівку офіційним особам країни готуватися як до діалогу, так і до конфронтації з адміністрацією Байдена. Радник з національної безпеки США Джейк Салліван назвав коментарі Кіма "цікавим сигналом", цитує інформагенція AP.

21 червня спеціальний представник США щодо Північної Кореї Сон Кім заявив під час візиту до Південної Кореї, що США запропонували Північній Кореї переговори без попередніх умов щодо ядерної програми КНДР.

"Практичний, поетапний підхід" Вашингтона

Нещодавно у Вашингтоні оголосили "практичний, поетапний підхід" щодо Пхеньяна, щоб домогтися ядерного роззброєння цієї країни. Раніше лідер КНДР прагнув до зближення з тодішнім президентом США Дональдом Трампом з метою домогтися скасування американських санкцій. Лідери двох країн тричі зустрічалися особисто.

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Однак останній саміт між Трампом і Кім Чен Ином, що відбувся в лютому 2019 року в Ханої, провалився. Відтоді переговори між Вашингтоном і Пхеньяном про ліквідацію північнокорейської ядерної програми були припинені. Наступник Трампа Джо Байден в травні заявив, що не планує особистої зустрічі з Кімом, якщо вона не міститиме конкретні переговори щодо ядерного роззброєння КНДР.

  • Китайсько-північнокорейський кордон, місто Даньдун, КНР

    Міст до Північної Кореї

    Міст у нікуди

    Даньдун розташований з китайського боку кордону між КНР та КНДР. Головною туристичною принадою цього міста є міст через прикордонну річку Ялуцзян. Його розбомбили у 1950 році під час Корейської війни. Залишки конструкції з північнокорейського боку розібрали, а з китайського - поновили і перетворили на пам'ятник "Зламаний міст".

  • Зламаний міст

    Міст до Північної Кореї

    Туристична принада

    "Зламаний міст" приваблює безліч туристів. Зокрема і завдяки розміщеному лише у кількох метрах іншому мосту - Китайсько-корейської дружби. Це один із небагатьох шляхів, яким можна в'їхати до КНДР та виїхати з країни. Нижче за течією є і третій міст, геть новий. Утім, користуватися ним неможливо, оскільки Північна Корея не побудувала зі свого боку річки дороги та термінали.

  • Місто Сінийджу у КНДР

    Міст до Північної Кореї

    Погляд через річку

    Із боку КНДР поблизу кордону - місто Сінийджу. У місті 400 тисяч мешканців, його вважають великим для Північної Кореї транспортним центром. Невдовзі його значення ще збільшиться - зараз ведуться роботи зі спорудження швидкісної магістралі й налагодження залізничного сполучення зі Пхеньяном.

  • На кордоні з КНДР

    Міст до Північної Кореї

    Іще один погляд зі "Зламаного мосту"

    "Зламаний міст" дає можливість туристам та усім зацікавленим отримати з боку Даньдуна хоча би поверхневе уявлення про життя в Північній Кореї. Приміром, про техніку північнокорейських селян.

  • КНДР у телескоп

    Міст до Північної Кореї

    КНДР у телескоп

    Для охочих побачити КНДР поближче на набережній підготували телескопи. За кілька юанів можна деякий час подивитися на життя у країні, повністю відрізаній від решти світу.

  • Сувеніри з кордону

    Міст до Північної Кореї

    Сувеніри з кордону

    На пам'ять про поїздку на китайсько-північнокорейський кордон туристи можуть придбати в Даньдуні сувеніри. А фотографію загадкової КНДР за колючим дротом - безкоштовно на додачу.

  • Північнокорейський ресторан

    Міст до Північної Кореї

    Делікатеси з голодної країни

    У самому Даньдуні туристи можуть навіть відвідати один із північнокорейських ресторанів. Ними дійсно керують із КНДР - для підтримки престижу країни. А заразом і для збільшення валютних надходжень до кас Пхеньяна.

  • Санкції проти режиму в КНДР

    Міст до Північної Кореї

    Прохолодні відносини

    Після четвертого випробування ядерної зброї, проведеного КНДР у січні 2016 року, відносини між Пхеньяном та Пекіном помітно охололи. Китайське керівництво підтримало посилення санкцій ООН проти Північної Кореї. А після чергового випробування Пхеньяном балістичної ракети Пекін припинив поставки вугілля до КНДР.

  • Економічного процвітання немає

    Міст до Північної Кореї

    Економічного процвітання немає

    Пхеньян та Пекін планували укріплювати господарські зв'язки у прикордонній зоні. Але ознак співробітництва знімальна група Reuters не побачила. Цей квартал будинків преміум-класу в Даньдуні вже збудували. Але багато будівель у місті напівпорожні, чимало будівництв заморожені. Зону вільної торгівлі також не створено.

    Автор: Естер Фельден, Ольга Войтович


DW.COM

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