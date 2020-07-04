США пропонують КНДР переговори без попередніх умов

Сполучені Штати запропонували Північній Кореї переговори без попередніх умов щодо ядерної програми КНДР. Про це заявив у понеділок, 21 червня, спеціальний представник США щодо Північної Кореї Сон Кім під час візиту до Південної Кореї.

"Ми й надалі сподіваємося, що Північна Корея позитивно відповість на наші пропозиції зустрітися в будь-якому місці, в будь-який час, без попередніх умов", - сказав спецпредставник США, цитує інформагенція AFP.

Минулого тижня північнокорейський лідер Кім Чен Ин заявив, що він готується до "діалогу, а також до конфронтації" зі США.

Нині КНДР потерпає від гострого браку харчів, і північнокорейський лідер назвав ситуацію "напруженою". Згідно з повідомленнями державної телекомпанії ЦТАК, він обговорював "надзвичайні заходи" з високопоставленими чиновниками країни.

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Запроваджені суворі додаткові заходи ізоляції країни внаслідок пандемії COVID-19, значно погіршили економічну ситуацію в КНДР через спад обсягів торгівлі з Китаєм. Водночас спецпредставник США закликав членів Ради Безпеки ООН, членом якої є й Китай, повністю виконати резолюції ООН щодо КНДР.

Вичікувальна позиція після зміни влади в Вашингтоні

Після приходу до влади адміністрації Джо Байдена в Вашингтоні, США і Північна Корея зайняли вичікувальну позицію щодо подальших двосторонніх відносин. Нещодавно в Вашингтоні оголосили "практичний, поетапний підхід" щодо Пхеньяна, щоб домогтися ядерного роззброєння цієї країни. Раніше лідер КНДР прагнув до зближення з тодішнім президентом США Дональдом Трампом з метою домогтися скасування американських санкцій. Лідери двох країн тричі зустрічалися особисто.

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Однак останній саміт між Трампом і Кім Чен Ином, що відбувся в лютому 2019 року в Ханої, провалився. Відтоді переговори між Вашингтоном і Пхеньяном про ліквідацію північнокорейської ядерної програми були припинені. Наступник Трампа Джо Байден в травні заявив, що не планує особистої зустрічі з Кімом, якщо вона не міститиме конкретні переговори щодо ядерного роззброєння КНДР.