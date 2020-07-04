США пропонують КНДР переговори без попередніх умов

Сполучені Штати запропонували Північній Кореї переговори без попередніх умов щодо ядерної програми КНДР. Про це заявив у понеділок, 21 червня, спеціальний представник США щодо Північної Кореї Сон Кім під час візиту до Південної Кореї.
"Ми й надалі сподіваємося, що Північна Корея позитивно відповість на наші пропозиції зустрітися в будь-якому місці, в будь-який час, без попередніх умов", - сказав спецпредставник США, цитує інформагенція AFP.
Минулого тижня північнокорейський лідер Кім Чен Ин заявив, що він готується до "діалогу, а також до конфронтації" зі США.
Нині КНДР потерпає від гострого браку харчів, і північнокорейський лідер назвав ситуацію "напруженою". Згідно з повідомленнями державної телекомпанії ЦТАК, він обговорював "надзвичайні заходи" з високопоставленими чиновниками країни.
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Запроваджені суворі додаткові заходи ізоляції країни внаслідок пандемії COVID-19, значно погіршили економічну ситуацію в КНДР через спад обсягів торгівлі з Китаєм. Водночас спецпредставник США закликав членів Ради Безпеки ООН, членом якої є й Китай, повністю виконати резолюції ООН щодо КНДР.
Вичікувальна позиція після зміни влади в Вашингтоні
Після приходу до влади адміністрації Джо Байдена в Вашингтоні, США і Північна Корея зайняли вичікувальну позицію щодо подальших двосторонніх відносин. Нещодавно в Вашингтоні оголосили "практичний, поетапний підхід" щодо Пхеньяна, щоб домогтися ядерного роззброєння цієї країни. Раніше лідер КНДР прагнув до зближення з тодішнім президентом США Дональдом Трампом з метою домогтися скасування американських санкцій. Лідери двох країн тричі зустрічалися особисто.
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Однак останній саміт між Трампом і Кім Чен Ином, що відбувся в лютому 2019 року в Ханої, провалився. Відтоді переговори між Вашингтоном і Пхеньяном про ліквідацію північнокорейської ядерної програми були припинені. Наступник Трампа Джо Байден в травні заявив, що не планує особистої зустрічі з Кімом, якщо вона не міститиме конкретні переговори щодо ядерного роззброєння КНДР.
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Наскільки сильною є армія Північної Кореї?
Одна з найбільших армій у світі
Корейська народна армія налічує приблизно один мільйон військових. Ще близько 4,5 мільйона резервістів можуть поповнити її ряди у разі потреби. Таким чином, зі броєю в руках може виявитися майже п'ята частина всього населення країни. Всі чоловіки країни в обов'язковому порядку проходять військову службу. Для порівняння: чисельність збройних сил Південної Кореї становить близько 600 тисяч осіб.
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Наскільки сильною є армія Північної Кореї?
Сучасні озброєння
За даними Світового рейтингу військової могутності від 2017 року, на озброєнні армії КНДР перебуває 76 субмарин, 5025 танків, 2250 САУ, 4300 одиниць артилерії та 458 бойових літаків. На фото - лідер Північної Кореї Кім Чен Ин під час відвідування контрольно-командного центру. Звідси він особисто може наказати запустити ракети, які в змозі вразити цілі в Японії, Південній Кореї і, можливо, у США.
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Наскільки сильною є армія Північної Кореї?
Військовий парад
Щороку в столиці КНДР Пхеньяні відбувається військовий парад, який повинен продемонструвати жителям країни і всьому світу зростаючу міць Корейської народної армії. Дата проведення параду зазвичай приурочена до національних свят або до ювілеїв династії Кім, яка править у Північній Кореї з моменту виникнення держави.
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Наскільки сильною є армія Північної Кореї?
МБР "Хвасон-14"
На початку липня 2017 року США підтвердили, що в Північній Кореї відбулись успішні випробування міжконтинентальної балістичної ракети. Глава Держдепартаменту Рекс Тіллерсон заявив, що ці випробування означають "нову ескалацію загрози" для США та їхніх союзників у всьому світі. Центральне телеграфне агентство Кореї повідомило, що ракета "Хвасон-14" може "досягти будь-якої точки земної кулі".
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Наскільки сильною є армія Північної Кореї?
Випробування ядерної зброї будуть продовжені
Незважаючи на жорсткі санкції з боку світової спільноти, КНДР продовжує розвивати свою ядерну програму. Було проведено вже п'ять випробувань ядерної зброї, два з них - в 2016 році. Міністр оборони Південної Кореї Хан Мін Гу заявив про високу ймовірність того, що незабаром Пхеньян здійснить шосте випробування.
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Наскільки сильною є армія Північної Кореї?
Загроза світу
З великих країн лише Китай і Росія підтримують з Північною Кореєю більш-менш нормальні відносини. Своїм головним ворогом режим у Пхеньяні бачить "імперіалістичну владу США". За ними у списку ворогів - Японія і Південна Корея. Особливо болісно в КНДР реагують на щорічні військові маневри, що проводяться США і Південною Кореєю.
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Наскільки сильною є армія Північної Кореї?
"Вогонь і лють" на зміну стратегічному терпінню?
Після випробування міжконтинентальної балістичної ракети терпіння Сполучених Штатів опинилося на межі. Президент США Дональд Трамп на початку серпня 2017 року пригрозив Північній Кореї жорсткою відповіддю у разі нових погроз на адресу США. "Пхеньяну краще більше не погрожувати Сполученим Штатам. Інакше вони отримають у відповідь вогонь і лють, яких світ ніколи раніше не бачив", - заявив Трамп.
Автор: Вадим Шаталін, Максим Сидоржевський