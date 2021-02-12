 Північна Корея відмовилась від участі в Олімпіаді в Токіо | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.04.2021

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Новини

Північна Корея відмовилась від участі в Олімпіаді в Токіо

Північнокорейські спортсмени не братимуть участі у цьогорічних Олімпійських іграх. Пхеньян пояснив це рішення пандемією COVID-19.

Літня Олімпіада пройде в Токіо з 23 липня по 8 серпня

Літня Олімпіада пройде в Токіо з 23 липня по 8 серпня

КНДР не братиме участі в майбутніх літніх Олімпійських іграх в Токіо. За даними південнокорейського агентства Yonhap, таке рішення ухвалено під час засідання генасамблеї Олімпійського комітету Північної Кореї, що відбулось в Пхеньяні 25 березня. Відмова КНДР від участі в Олімпіаді пов'язана з бажанням захистити північнокорейських спортсменів від пандемії коронавірусу.

"Північна Корея ухвалила рішення не брати участь в 32-х Олімпійських іграх (...), щоб захистити наших спортсменів від глобальної кризової ситуації в галузі охорони здоров'я, пов'язаної з коронавірусом", - йдеться в повідомленні агентства Південної Кореї. 

Крім того,  6 квітня повідомляється про рішення паралімпійського комітету КНДР  відмовитись від участі й в Паралімпійських іграх.

Олімпійські та Паралімпійські ігри в Токіо повинні були пройти влітку 2020 року, проте через пандемію коронавірусу їх довелося перенести на нинішній рік. В результаті Олімпіада пройде з 23 липня до 8 серпня, Паралімпіада - з 24 серпня до 5 вересня.

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