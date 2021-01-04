 В Україні розглядають можливість провести Олімпіаду в 2030 чи 2032 році | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.01.2021

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В Україні розглядають можливість провести Олімпіаду в 2030 чи 2032 році

У міністерстві молоді та спорту України розглядають можливість проведення в Україні Олімпіади 2030 або 2032 років. Ідею проведення ігор раніше озвучував президент Володимир Зеленський.

Можливість проведення Олімпіади в Україні

Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт повідомив, що в його відомстві оцінюють можливість проведення в Україні Олімпійських Ігор. На думку міністра, Україна може бути готовою до проведення таких змагань у 2030 або 2032 році. "Ми дивимося на 2030 та 2032 роки. Оцінюємо, де проводити в Україні, скільки це буде коштувати. Більше дивимося на зимову Олімпіаду. Обговорюємо також Юнацькі Олімпійські ігри, чи одразу амбітна ціль - доросла Олімпіада", - цитує слова Гутцайта в понеділок, 4 січня, "Суспільне".

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Гутцайт, зокрема, висловив переконання, що проведення Олімпіади в Україні - "амбітна ціль", що допоможе створити робочі місця. "Ми будемо будувати інфраструктуру, будемо залучати усіх, будуть вільні (робочі. - Ред.) місця, щоб люди не їхали за кордон, а працювали в Україні для побудови спортивних об'єктів. До нас будуть приїжджати туристи", - наголосив міністр.

Господар зимової Олімпіади 2030 року має бути визначений у 2023 році. Інтерес прийняти подати заявку на її проведення висловлювали Японія, США, Аргентина, Іспанія та Грузія. Хто прийматиме літню Олімпіаду 2032 року, має бути визначено до 2025 року.

Президент України Володимир Зеленський раніше неодноразово озвучував ідею проведення Олімпійських ігор в Україні.

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