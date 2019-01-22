Російських спортсменів на два роки відсторонили від Олімпіад і чемпіонатів світу

Спортивний арбітражний суд (CAS) в Лозанні у четвер, 17 грудня, на два роки скоротив строк відсторонення російських спортсменів від участі у національних змаганнях на великих заходах, включаючи Олімпійські ігри в Токіо 2021 та Зимові ігри в Пекіні 2022. Відповідне рішення було ухвалено за позовом Російського антидопінгового агентства (РУСАДА) до Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA).

Російські спортсмени не зможуть виступати на змаганнях протягом двох років - до 16 грудня 2022 року. У суді зазначили, що брати участь в Олімпіадах і чемпіонатах світу дозволено тільки спортсменам з Росії, "які не підпадають під дискваліфікацію". "Вони повинні носити форму, на якій немає зображення російського прапора. На ній має бути напис "нейтральний атлет". Забороняється програвати або співати гімн Росії в офіційних місцях проведення змагань", - відзначили в суді. Заборона не поширюється на вболівальників на трибунах.

Також Росії заборонено протягом двох років претендувати на проведення у себе Олімпійських і Паралімпійських ігор, а також чемпіонатів світу.

Скандал навколо контрольованої державою системи вживання допінгу російськими спортсменами вибухнув у 2015 році. Німецький телеканал ARD показав документальний фільм, у якому російських атлетів звинуватили у вживанні заборонених препаратів. Після початку скандалу багатьох російських спортсменів, зокрема легкоатлетів, відсторонили від міжнародних змагань.

9 грудня 2019 року Всесвітнє антидопінгове агентство відсторонило Росію на чотири роки від участі в Олімпіадах і чемпіонатах світу через фальсифікацію проб російських спортсменів.