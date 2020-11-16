Олімпіаду-2021 в Токіо більше не переноситимуть

Олімпійські ігри в Токіо, перенесені на літо 2021 року через поширення коронавірусу, відбудуться у визначений час, попри те, що світ досі не впорався з пандемією COVID-19.

Про це понеділок, 16 листопада, у Токіо домовилися глава Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах (Thomas Bach) і прем'єр-міністр Японії Йосіхіде Суга, повідомляє інформаційна агенція dpa.

Японський прем'єр висловив упевненість, що ігри відбудуться наступного літа у столиці Японії як "доказ того, що людство перемогло вірус".

Бах подякував урядовцю за зусилля й підкреслив, що спортивне свято стане символом солідарності. "Разом ми зможемо зробити ці Олімпійські ігри й Олімпійський вогонь світлом у кінці тунелю", - додав глава МОК.

За даними агентства Kyodo, МОК збирається допомогти забезпечити вакциною від коронавірусу спортсменів і гостей Олімпіади.

Рішення про перенесення Олімпійських ігор було ухвалене наприкінці березня після того, як Національний олімпійський комітет Канади повідомив, що не відправлятиме своїх атлетів на Ігри у 2020 році через ризик зараження коронавірусом.