 Олімпіаду-2021 в Токіо більше не переноситимуть | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.11.2020

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Новини

Олімпіаду-2021 в Токіо більше не переноситимуть

Прем'єр-міністр Японії і глава МОК домовилися, що перенесена на 2021 рік Олімпіада в Токіо відбудеться у визначений час попри пандемію.

Літні Олімпійські ігри-2021 мають відбутися в Токіо

Олімпійські ігри в Токіо, перенесені на літо 2021 року через поширення коронавірусу, відбудуться у визначений час, попри те, що світ досі не впорався з пандемією COVID-19.

Про це понеділок, 16 листопада, у Токіо домовилися глава Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах (Thomas Bach) і прем'єр-міністр Японії Йосіхіде Суга, повідомляє інформаційна агенція dpa.

Японський прем'єр висловив упевненість, що ігри відбудуться наступного літа у столиці Японії як "доказ того, що людство перемогло вірус".

Бах подякував урядовцю за зусилля й підкреслив, що спортивне свято стане символом солідарності. "Разом ми зможемо зробити ці Олімпійські ігри й Олімпійський вогонь світлом у кінці тунелю", - додав глава МОК.

За даними агентства Kyodo, МОК збирається допомогти забезпечити вакциною від коронавірусу спортсменів і гостей Олімпіади.

Рішення про перенесення Олімпійських ігор було ухвалене наприкінці березня після того, як Національний олімпійський комітет Канади повідомив, що не відправлятиме своїх атлетів на Ігри у 2020 році через ризик зараження коронавірусом.

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