 Олімпіада в Токіо відбудеться без іноземних глядачів - МОК | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.03.2021

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Новини

Олімпіада в Токіо відбудеться без іноземних глядачів - МОК

У Міжнародному олімпійському комітеті повідомили, що цьогорічні літні Олімпійські ігри в Токіо відбудуться за присутності лише глядачів з Японії.

Логотипи Олімпійських та Параолімпійських ігор у Токіо

Логотипи Олімпійських та Параолімпійських ігор у Токіо

Глядачі з-за кордону не будуть допущені на трибуни спортивних змагань літніх Олімпійських ігор, які цього року відбудуться в Токіо. Про це в Міжнародному олімпійському комітеті (МОК) повідомили в суботу, 20 березня.

Це рішення було оголошено після онлайн-зустрічі представників МОК, японського уряду, влади Токіо, Міжнародного параолімпійського комітету та організаційного комітету Олімпіади в Японії.

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Голова МОК Томас Бах (на екрані) та глава оргкомітету Олімпійських ігор Сейко Хасімото

Голова МОК Томас Бах (на екрані) та глава оргкомітету Олімпійських ігор Сейко Хасімото

Японці проти іноземних глядачів Олімпіади

Президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах (Thomas Bach) назвав це рішення "важким". Однак, на думку функціонерів МОК та японської влади, допуск на трибуни глядачів з інших країн, окрім Японії, становитиме надзвичайний ризик на тлі пандемії COVID-19.

Японська громадськість при цьому також негативно ставиться до ідеї відкрити кордони для власників квитків на Олімпійські ігри, адже досі країні вдалося відносно успішно контролювати поширення коронавірусу. За останніми даними, в Японії лише близько 8800 людей померли з діагнозом COVID-19.

Опитування, проведене у лютому цього року також продемонструвало, що більшість японських компаній взагалі виступають за скасування чи відтермінування Олімпіади в Токіо.

Гроші за квитки на Олімпійські ігри хочуть повернути

За словами організаторів, вони відшкодують кошти за 600 тисяч квитків на Олімпійські та 30 тисяч квитків на Паралімпійські ігри, котрі придбали закордонні вболівальники. Питання відшкодування буде вирішуватися із авторизованими продавцями, які займалися реалізацією квитків за кордоном. За свої послуги вони зазвичай вимагають комісію розміром до 20 відсотків від ціни квитка, однак наразі не ясно, чи будуть відшкодовані й ці гроші.

Нагадаємо, що через пандемію COVID-19 літню Олімпіаду-2020 було перенесено на рік, і вона має початися 23 липня 2021 року. У МОК та японському уряді домовилися, що Олімпійські ігри відбудуться у визначений час навіть попри те, що світ досі не впорався з поширенням коронавірусу.

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