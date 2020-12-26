 Глава оргкомітету Олімпіади в Токіо пішов у відставку через сексизм | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.02.2021

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Новини

Глава оргкомітету Олімпіади в Токіо пішов у відставку через сексизм

Керівник олімпійського оргкомітету сказав, що жінки не здатні чітко висловлюватись. Після скандальної заяви він вибачився і пішов у відставку.

Голова організаційного комітету літніх Олімпійських ігор в Токіо і колишній прем'єр-міністр Японії Йосіро Морі

Голова організаційного комітету літніх Олімпійських ігор в Токіо і колишній прем'єр-міністр Японії Йосіро Морі

Голова організаційного комітету літніх Олімпійських ігор у Токіо і колишній прем'єр-міністр Японії Йосіро Морі оголосив про свою відставку. Відповідну заяву він зробив у п'ятницю, 12 лютого.

Це сталося на тлі скандалу навколо його сексистських висловлювань. "Моє неприйнятне твердження викликало хаос", - визнав 83-річний Морі, попросивши вибачення за свої слова.

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Нищівна критика через сексизм

Скандал розгорівся після того, як Морі виступив проти збільшення кількості жінок у спортивних комітетах і федераціях. На його думку, це призводить до затягування засідань через їхні часті та тривалі виступи. "Жінки змагаються. Якщо одна з них піднімає руку, аби щось сказати, інші, мабуть, думають, що вони також мають висловитися. Тож кожна щось говорить", - наводить слова Морі агенція dpa. Він також додав, що жінки "мають труднощі з чітким висловленням своєї думки".

Морі засудили ряд політиків і компаній, які є спонсорами Олімпійських ігор, зокрема, автомобільний концерн Toyota. Прем'єр-міністр Японії Йосіхіде Суга заявив, що "не можна дозволяти собі подібних коментарів", а Міжнародний олімпійський комітет назвав слова Морі "абсолютно неприйнятними". Також опозиція зажадала від уряду негайно відправити його у відставку, а близько 500 волонтерів та учасників естафети олімпійського вогню відмовилися від роботи на знак протесту проти висловлювання Морі.

Оргкомітет може очолити міністерка з питань гендерної рівності

Тепер організаційний комітет Олімпійських ігор у Токіо може очолити міністерка з питань гендерної рівності Сейко Хасімото, передає агентство Kyodo News. До початку політичної кар'єри вона взяла участь у чотирьох зимових Олімпіадах у ковзанярському спорті і трьох літніх - у велоспорті. У чинному Кабінеті міністрів Японії 56-річна Хасімото відповідає за Олімпійські і Паралімпійські ігри в японській столиці.

За відомостями японських ЗМІ, ще одним кандидатом на посаду був мер Олімпійського селища Сабуро Кавабуті. Однак 84-річний колишній футболіст і чинний радник Японської футбольної федерації відмовився прийти на заміну Морі, пише видання Asahi. 

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