 Японський бізнес хотів би відкласти чи скасувати Олімпіаду - опитування | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.02.2021

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Японський бізнес хотів би відкласти чи скасувати Олімпіаду - опитування

Більшість японських компаній виступають за відкладення або скасування літньої Олімпіади, котра має пройти в Токіо цього року.

Більшість японських підприємців виступають за те, щоби відкласти або взагалі скасувати токійську Олімпіаду

Більшість японських підприємців виступають за те, щоби відкласти або взагалі скасувати токійську Олімпіаду

Понад половина японських компаній виступають за те, щоби відкласти або взагалі скасувати літню Олімпіаду, котра має пройти в Токіо цього року. Згідно з даними опитування, оприлюдненого інститутом Tokyo Shoko Research у понеділок, 15 лютого, такої думки дотримуються 56 відсотків підприємців Японії. При цьому лише 7,7 відсотка опитаних вважають, що Олімпійські ігри можна провести в запланований термін.

Через пандемію COVID-19 літню Олімпіаду-2020 було перенесено на рік, і вона має початися 23 липня 2021 року. При цьому, за останными даними, глава Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах (Thomas Bach) і прем'єр-міністр Японії Йосіхіде Суга домовилися, що Олімпійські ігри відбудуться в Токіо у визначений час, попри те, що світ досі не впорався з пандемією COVID-19.

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Тим часом 14 лютого Японія схвалила до використання вакцину від коронавірусу виробництва компаній BioNTech та Pfizer. Країна сподівається, що вакцинація допоможе їй подолати третю хвилю пандемії перед Олімпіадою.

Нагадаємо, Китай також готується до спортивних змагань світового рівня - наступні зимові Олімпійські ігри мають пройти в лютому 2022 року в Пекіні. Поки що в КНР триває підготовка до змагань, і китайські посадовці впевнені, що Олімпіада відбудеться попри пандемію COVID-19.

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