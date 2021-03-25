Кім Чен Ин заявляє про готовність до конфронтації з США

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин у четвер, 17 червня, розпорядився, щоб уряд країни перебував у повній готовності до конфронтації з адміністрацією президента США Джо Байдена. При цьому Північна Корея повинна бути готова і до діалогу, заявив він на з'їзді Трудової партії у Пхеньяні.

Готовність до конфронтації з Вашингтоном необхідна Пхеньяну, щоб "захистити гідність держави та її інтереси, що полягають в незалежному розвитку і наявності гарантій миру і безпеки", цитує північнокорейського лідера державна інформагенція ЦТАК.

США закликають КНДР заморозити ядерну програму

Виступ Кім Чен Ина відбувся невдовзі після того, як США і низка інших країн закликали Пхеньян заморозити його ядерну програму і повернутися за стіл переговорів. У 2018-2019 роках лідер Північної Кореї провів низку зустрічей з попередником Байдена на посаді президента США - Дональдом Трампом, - під час яких обговорювалося майбутнє ядерного арсеналу КНДР. Однак ці переговори зайшли в глухий кут після того, як Кім Чен Ин зажадав скасування санкцій щодо його країни у відповідь на часткове згортання Пхеньяном ядерної програми.

Між тим спеціальний представник США з питань КНДР Сон Кім відвідає Сеул з 19 до 23 червня, повідомив Державний департамент. Там він візьме участь у тристоронній зустрічі зі спеціальним представником КНДР з питань миру і безпеки на Корейському півострові Но Гю Доком і головою департаменту Азії та Океанії МЗС Японії Такехіро Фунакосі. Сон Кім також зустрінеться з іншими посадовцями КНДР та закличе представників наукових кіл і громадянського суспільства для обговорення результатів огляду політики США відносно КНДР.