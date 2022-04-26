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Кім Чен Ин

Кім Чен Ин - північнокорейський диктатор. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Кім Чен Ин".

Кім Чен Ин став став верховним лідером КНДР у 2011 році після смерті свого батька Кім Чен Іра. Кім Чен Ин є головнокомандувачем Корейської народної армії та головою Трудової партії. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Кім Чен Ин обіцяє прискорити розробку ядерної програми КНДР

Кім Чен Ин обіцяє прискорити розробку ядерної програми КНДР 26.04.2022

Ядерна зброя потрібна для стримування, але може бути використана під час нападу "на життєво важливі інтереси КНДР", сказав Кім Чен Ин. Він виступив із промовою на великому військовому параді у Пхеньяні.
КНДР повідомила про успішний тест тактичної керованої зброї нового типу

КНДР повідомила про успішний тест "тактичної керованої зброї нового типу" 16.04.2022

Новий вид ракетних озброєнь має істотно покращити можливості фронтових далекобійних артилерійських частин, запевняють у Пхеньяні.
Сестра лідера КНДР погрожує Сеулу ядерною зброєю

Сестра лідера КНДР погрожує Сеулу ядерною зброєю 05.04.2022

Як зазначили у Пхеньяні, країна застосує ядерну зброю для знищення противника у разі, якщо Сеул завдасть превентивного удару. Напередодні про можливу реалізацію цього варіанту заявляв міністр оборони Південної Кореї.
Північна Корея форсує розробку ракетної програми

Північна Корея форсує розробку ракетної програми 28.03.2022

Керівник КНДР Кім Чен Ин заявив, що війні можна запобігти, лише маючи нищівну військову силу. Він пообіцяв продовжувати розробку ракетної зброї.
США оголосили про нові санкції у зв'язку з випробуванням ракети у КНДР

США оголосили про нові санкції у зв'язку з випробуванням ракети у КНДР 25.03.2022

КНДР випробувала міжконтинентальну балістичну ракету. За оцінками міноборони Японії, снаряд здатний досягти будь-якої точки на території США.

КНДР повідомила про випробування крилатої ракети великої дальності

КНДР повідомила про випробування крилатої ракети великої дальності 13.09.2021

Про успішний випробувальний запуск Пхеньяном нової крилатої ракети великої дальності заявило північнокорейське державне інформагентство KCNA.
У Пхеньяні провели нічний парад на честь 73-річчя заснування КНДР

У Пхеньяні провели нічний парад на честь 73-річчя заснування КНДР 09.09.2021

КНДР відзначила 73-тю річницю свого заснування нічним парадом у столиці Пхеньяні. Лідер країни Кім Чен Ин відвідав парад, проте не виступав з промовою.
Північна та Південна Кореї відновили офіційні канали зв'язку

Північна та Південна Кореї відновили офіційні канали зв'язку 27.07.2021

Офіційні канали зв'язку рік тому в односторонньому порядку перервала Північна Корея. Утім, з квітня лідер КНДР обмінюється листами з президентом Південної Кореї.

Пхеньян відкидає можливість поновлення переговорів зі США

Пхеньян відкидає можливість поновлення переговорів зі США 23.06.2021

У відповідь на пропозицію США розпочати з КНДР переговори без жодних попередніх умов, у Пхеньяні заявили, що не розглядають навіть саму можливість таких перемовин зі США.
Кім Чен Ин заявляє про готовність до конфронтації з США

Кім Чен Ин заявляє про готовність до конфронтації з США 18.06.2021

КНДР повинна бути готова і до діалогу, і до конфронтації зі Сполученими Штатами, заявив Кім Чен Ин на з'їзді Трудової партії КНДР.
Кім Чен Ин заявив про проблеми з їжею у Північній Кореї

Кім Чен Ин заявив про проблеми з їжею у Північній Кореї 16.06.2021

Торішні тайфуни та пандемія коронавірусу спричинили негативні наслідки для північнокорейської економіки. Лідер країни Кім Чен Ин закликав чиновників врегулювати цю ситуацію.
Кім Чен Ин став генсеком Трудової партії КНДР

Кім Чен Ин став генсеком Трудової партії КНДР 11.01.2021

До цього призначення Кім Чен Ин був головою Трудової партії КНДР. Це рішення ухвалили після перейменування виконавчої політичної ради партії у секретаріат.
Кім Чен Ин назвав США найбільшим ворогом КНДР

Кім Чен Ин назвав США "найбільшим ворогом" КНДР 09.01.2021

Кім Чен Ин заявив, що ключем до майбутніх відносин між КНДР і США є зміна "ворожої" позиції Білого дому. Він зазначив, що не очікує змін після приходу до влади Джо Байдена.

Кім Чен Ин оголосив про нищівний провал економічного плану КНДР

Кім Чен Ин оголосив про нищівний провал економічного плану КНДР 06.01.2021

Цілі північнокорейського п'ятирічного плану не були досягнуті практично ні в одному з секторів економіки. Про це лідер КНДР Кім Чен Ин заявив на відкритті з'їзду правлячої в країні Трудової партії.
Вибори в США: хто зі світових політиків ще не привітав Джо Байдена (фотогалерея)

Вибори в США: хто зі світових політиків ще не привітав Джо Байдена (фотогалерея) 11.11.2020

Деякі найбільші та найближчі союзники США одразу ж привітали новообраного президента Джо Байдена з перемогою на виборах проти Дональда Трампа. Але є й кілька винятків.
КНДР відзначила 75-річчя Трудової партії незвичним парадом

КНДР відзначила 75-річчя Трудової партії незвичним парадом 10.10.2020

У Пхеньяні ще перед сходом сонця відбувся масштабний військовий парад до 75-річчя Трудової партії Кореї. На цьому заході виступив Кім Чен Ин.
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