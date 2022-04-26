Кім Чен Ин - північнокорейський диктатор. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Кім Чен Ин".

Кім Чен Ин став став верховним лідером КНДР у 2011 році після смерті свого батька Кім Чен Іра. Кім Чен Ин є головнокомандувачем Корейської народної армії та головою Трудової партії. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.