Як участь КНДР може вплинути на війну Росії проти України

У НАТО мають докази прибуття північнокорейських солдатів для участі у війні на боці Росії в Україні. Як це вплине на динаміку бойових дій, і що кажуть у Європі та США?

Співпраця Росії та Північної Кореї не є чимось принципово новим: ще у червні президент Росії Володимир Путін відвідав Пхеньян, де домовився про партнерство у галузі безпеки з північнокорейським диктатором Кім Чен Ином. Раніше повідомлялося про масштабні поставки для Росії північнокорейської зброї, зокрема артилерійських снарядів. А ще у 2023 році Головне управління розвідки міноборони України повідомляло, що на окуповані території України прибув обмежений північнокорейський військовий контингент.

Перші 3000 північнокорейських солдатів

Однак, за даними, опублікованими днями південнокорейською спецслужбою NIS, тепер йдеться про цілком новий рівень залучення Пхеньяна - до 12 тисяч північнокорейських солдатів, готових воювати на боці Росії проти України. Частина з них вже вирушила до російського портового міста Владивосток. NIS тепер повідомляє про 3000 солдатів, які вже прибули до Росії. За наявними даними, з метою маскування, їм видали російські військові однострої. Команда DW, що спеціалізується на верифікації аудіовізуальних матеріалів, змогла підтвердити, що кадри з військовими КНДР, поширені NIS, справді були зняті у Східному військовому окрузі Росії. Ні сама Росія, ні Північна Корея поки офіційно це не підтвердили.

Ці супутникові зображення, опубліковані південнокорейською розвідкою, показують присутність північнокорейських солдатів у Росії. DW змогла підтвердити, що вони справді були зняті у Східному військовому окрузі РФ Фото: Sopa/Sipa/picture alliance

Наразі конкретної інформації ще небагато, натомість не бракує різних припущень, зауважив у коментарі DW старший науковий співробітник Мюнхенської конференції з безпеки (MSC) Ніко Ланґе (Nico Lange). "Але немає сумніву в тому, що північнокорейці перебувають в Росії, де проходять тренування. І також немає сумніву в тому, що вже деякий час, незабаром після візиту Володимира Путіна в Пхеньян, як інженерні бригади армії Північної Кореї почали активно діяти на окупованих територіях України".

Водночас Ланґе застерігає: "Не слід з цієї інформації, яка зараз циркулює, автоматично робити висновок про те, що 12 тисяч північнокорейських солдатів разом з росіянами воювали в окопах в Україні. Досі ми цього не бачили", - зазначає він.

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Україна розраховує на допомогу Заходу проти нового альянсу

Все ж, з української точки зору, все це викликає серйозну тривогу. Тоді, коли російський президент Путін цього тижня вдає із себе шанованого господаря саміту БРІКС, Київ зайнятий питаннями подальшої підтримки. Так званий "план перемоги" президента України Володимира Зеленського поки не дістав імпульсу. І Україна може побоюватися, що президентські вибори у США на початку листопада виграє Дональд Трамп. А він, як відомо, спекулював припиненням збройної допомоги, а днями навіть говорив про співвідповідальність Зеленського за вторгнення Росії в Україну.

Сам Зеленський на вихідних закликав партнерів орієнтуватися на явні докази присутності солдатів КНДР. "Не можна давати злу вирости. Якщо світ мовчатиме зараз і якщо нам доведеться стикатися із солдатами з Північної Кореї на фронті так само постійно, як захищатися від "шахедів", то це точно нікому у світі не піде на користь і лише подовжить цю війну", - наголосив український президент 20 жовтня.

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Захід поки реагує обережно

Вирішальне значення має те, як відреагують США, адже Вашингтон є не тільки найбільшим прихильником України, але й оборонцем Південної Кореї. США були й першими з членів НАТО, хто заявив про докази присутності північнокорейських військ в Росії. Все ж міністр оборони США Ллойд Остін поки коментує небагатослівно: "Що саме вони (солдати КНДР - Ред.) там роблять? Це ще належить з'ясувати. Якщо вони мають намір брати участь у цій війні від імені Росії, то це дуже, дуже серйозна проблема", - сказав він, перебуваючи у Римі.

Це проблема, яка, ймовірно, сильно займатиме наступну адміністрацію США, хто б не переміг на виборах - Дональд Трама або Камала Гарріс. Експерт MSC Ланґе вважає, що Європа також поки перебуває в очікуванні результатів виборів у США 5 листопада: "Я не бачу зараз, щоб великі держави в Європі об'єднувалися для розробки спільної стратегії. Чого ми хочемо досягти в Україні? Що ми робимо проти самої Росії і проти тих, хто її підтримує? І як нам діяти разом? Це те, що нам потрібно (визначити - Ред.)", - розмірковує Ланґе.

Експерт MSC Ніко Ланґе Фото: Aureliusz M. Pędziwol /DW

Речниця НАТО в Брюсселі заявила, що якби цей контингент з КНДР став воювати в Україні, це означало б "значну ескалацію у підтримці Північною Кореєю незаконної війни Росії та ще одну ознаку втрат Росії на лінії фронту". Альянс обговорює подальші дії.

Той факт, що Європа досі не відреагувала на очевидне розгортання північнокорейських військ, є "фатальним промахом", вважає експерт із зовнішньої політики від християнських демократів, найбільшої німецької опозиційної партії в Бундестазі, Родеріх Кізеветтер (Roderich Kiesewetter). Об'єднана та рішуча відповідь силою та стримуванням є обов'язковою, вважає він. Відповідаючи на запитання DW, депутат Бундестагу зазначив, що "багато європейських країн давно цього хотіли. Передусім Німеччина повинна нарешті змінити свою позицію". Кізеветтер повторив вимоги зняти обмеження на дальність застосування Україною зброї, передати Україні більш потужні системи та оголосити про запрошення Києву приєднатися до НАТО.

Міністерство закордонних справ ФРН викликало тимчасового повіреного у справах Північної Кореї. Йому було вказано на безпеку Німеччини та європейський мирний порядок, якому загрожує підтримка Пхеньяном агресивної війни Росії.

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Безпрограшний варіант для Росії та Північної Кореї

Раніше DW поспілкувалася з професором історії та міжнародних відносин Університету Кукмін у Сеулі Андрієм Ланьковим. Він вважає, що Росія могла б виграти від співпраці з КНДР, уникаючи мобілізації вдома. "Війна в Росії загалом популярна, але тільки тоді, коли більшість не бере участь у бойових діях, а сама війна не впливає на їхнє повсякденне життя", - зауважує Ланьков. За його оцінками, в Росії стає дедалі менше чоловіків, готових ризикувати своїм життям навіть заради фінансових винагород за контрактною службою.

Натомість Північна Корея бажає грошей і технологій. "Військовослужбовець російської армії за контрактом отримує 2000 доларів США (у перерахунку. - Ред.) на місяць плюс одноразову премію, яка може досягати 20 тисяч доларів. Пхеньян був би радий отримати принаймні половину цієї суми за кожного відправленого солдата", - сказав Ланьков. Сучасні технології теж грають помітну роль. За інших обставин, каже кореєзнавець, Росія ніколи б не захотіла ділитися технологіями з такою нестабільною країною, "але зараз вона не має вибору".