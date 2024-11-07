Солдати КНДР під Курськом - дешева угода Путіна і Кіма

Військові КНДР у Курській області​​​​​​​ - угода Кремля з режимом Кіма, яка не дуже допоможе російській армії. Однак Путін сподівається використати її для шантажу США та їхніх союзників у Азії, вважає Костянтин Еггерт.

Володимир Путін і Кім Чен Ин у Пхеньяні, червень 2024 року Фото: Vladimir Smirnov/POOL/TASS/dpa/picture alliance

Північнокорейські військові ніколи в житті не бачили інтернету. Потрапивши до Росії, вони буквально приклеїлися до екранів і почали дивитися... онлайн-порно. Цією історією, з посиланням на свої джерела, поділився провідний міжнародний оглядач Financial Times Гідеон Рахман. Якщо це правда, то ця історія слугує чудовою ілюстрацією парадоксів і проблем угоди між режимами Володимира Путіна і Кім Чен Ина.

Рис і технології для Кіма

З того, що ми знаємо сьогодні, йдеться про обмін сотень тисяч тонн рису і ракетно-космічних технологій на солдатів. У тому, що і рис, і технології північнокорейському диктатору справді потрібні, сумнівів немає: потрібно якось годувати населення, яке сидить на жалюгідному пайку, і вдосконалювати північнокорейські балістичні ракети.

Відповідь на питання, що в довгостроковій перспективі виграє від цих домовленостей Кремль, дати складно. Автор цих рядків далекий від висміювання армії КНДР як "відсталої". Я бував у Південній Кореї. Там загрозу з півночі сприймають дуже серйозно. Хмарочоси Сеула, що руйнуються під ударами північнокорейської артилерії, для південнокорейських політиків і військових - не дистопія з кіно, а один із можливих сценаріїв майбутнього, втілення якого в життя категорично не можна допустити.

Чи змінять військові КНДР ситуацію на фронті?

Однак якщо говорити про Україну, то виникає питання: чи зможуть 10 тисяч або 20 тисяч військовослужбовців КНДР, які чи то ось-ось вступлять, чи то вже вступили в бій проти ЗСУ, принципово змінити ситуацію на фронті? Адже їхня взаємодія з російськими військовими буде непростою. Відсутність інтернет-практики - лише одна з проблем. Ставити бойові завдання й отримувати повідомлення через перекладачів російському командуванню буде непросто. У таких випадках великий ризик непорозумінь і помилок.

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Крім того, Корейська народна армія (у комуністичних диктатурах усе завжди "народне" і "демократичне") використовує російську, китайську і, власне, північнокорейську зброю. Її офіцери навчаються як у російських, так і в китайських військових навчальних закладах. Це означає, що велика кількість елементів управління військами і планування відрізняється від того, що прийнято у збройних силах Росії.

Зрештою, навіть якщо вважати, що інтенсивність боїв сьогодні не така, як, скажімо, свого часу у Маріуполі або Вовчанську, чисельність північнокорейського контингенту явно недостатня для того, щоб принципово змінити ситуацію на користь Росії. Висловлю припущення: після знайомства з інтернетом, та ще далеко від диктатури, спокуса швидше здатися в полон для північнокорейців буде дуже великою. Упевнений, що в Києві підшукають, якщо вже не підшукали філологів-кореїстів для ведення агітації. Зрозуміло, утримувати військових КНДР від здачі в полон буде наявність сімей, які залишаються заручниками династії Кім удома. Але це загалом погано впливає на бойовий дух і рішучість воювати. У тому, що північнокорейців кидатимуть на найнебезпечніші ділянки фронту, можна не сумніватися. Тож більшість із них додому не повернеться, навіть у цинкових трунах. Кіму це зовсім не потрібно, а життя власних громадян йому абсолютно байдужі.

Путін робить ставку на шантаж

Поки що все виглядає так, що вигода для Путіна від прибуття військових з Північної Кореї невелика. Тоді навіщо вони йому? Не варто думати, що це якийсь особливо хитрий стратегічний хід. Кремль просто скористався можливістю отримати хоч якесь підкріплення хоч на якийсь час, та ще й відносно дешево, ось і всі пояснення.

Справа, як мені здається, не в північнокорейських солдатах. Російський режим шукає інструменти для шантажу Заходу. І вважає, що знайшов один із них у співпраці з пхеньянською диктатурою. Це неприхована погроза Америці та її азійським союзникам - Південній Кореї та Японії: "Ми об'єдналися з одним із наймерзенніших і найнепередбачуваніших режимів світу. Тремтіть, бо ми дамо Кіму ракетні технології, щоб він ще активніше погрожував Сеулу і Токіо ядерним ударом. Терміново телефонуйте нам і вмовляйте дати спокій Азії - зрозуміло, в обмін на поступки щодо України". Не впевнений, що це спрацює з адміністрацією новообраного президента США Дональда Трампа. Він вважає себе фахівцем з переговорів із Пхеньяном, а Путін у його корейських планах явно зайвий.

Також поки не зовсім зрозуміло, чи давав Сі Цзіньпін згоду Кім Чен Ину на угоду з Москвою? Пекін - головний спонсор і покровитель Кіма. Якщо давав, то тоді Китай ступає на шлях свідомої дестабілізації Східної Азії. І це викличе відповідну реакцію США, їхніх союзників у Сеулі й Токіо, а також Індії. У цю версію складно повірити. Якщо Кім домовився з Путіним за спиною китайців, то це буде перша й остання така домовленість: пекінський режим не прощає васалам самодіяльності. Але, найімовірніше, йдеться про одноразову угоду, принаймні поки що це виглядає так. Пекінське політбюро не хоче поразки Росії, але це не означає, що воно бажає виглядати в очах світу постійним військовим союзником Кремля. А саме це і станеться, якщо відправка північнокорейських військових на війну з Україною стане регулярною.

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