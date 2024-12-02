ГУР: РФ випустила по Україні 60 балістичних ракет з КНДР

З кінця 2023 року Росія застосувала проти України загалом близько 60 північнокорейських балістичних ракет, повідомили в ГУР. У розвідці наголосили на загрозі цього виду озброєння, попри його застарілість.

Війська РФ застосували проти України близько 60 північнокорейських балістичних ракет. Такі дані озвучив у понеділок, 2 грудня, представник Головного управління розвідки міноборони України (ГУР МО) Андрій Черняк в інтерв'ю проєкту Радіо Свобода "Донбас Реалії" .

"Їхня точність, в принципі, не дуже висока. Ми розуміємо, що ті технології, за якими їх виготовляли, вони застарілі", - зазначив представник військової розвідки, відповідаючи на запитання щодо ймовірності застосування Росією балістичних ракет KN-23. Утім, Черняк наголосив, що, попри свою застарілість, такі ракети все-таки становлять серйозну загрозу для України.

У розвідці повідомляли про передачу Пхеньяном 100 балістичних ракет

Наприкінці листопада інформагентство "Інтерфакс-Україна" повідомило з посиланням на відповідь ГУР МО, що Північна Корея перемістила в Росію понад 100 артилерійських систем та 100 балістичних ракет типу KN-23/24 (північнокорейська назва "Хвасон-11". - Ред.).

У відповідь на запит агентства в ГУР зазначили, що КНДР розпочала постачання артилерійських систем в РФ з жовтня 2024 року. Загалом було переміщено понад 100 одиниць техніки різних типів, серед яких 170-мм самохідні артилерійські установки М-1989 та 240-мм реактивні системи залпового вогню М-1991.

Окрім того, Північна Корея не припиняє поставок у РФ артилерійських боєприпасів великого калібру та балістичних ракет типу KN-23/24. За даними розвідки, станом на листопад КНДР поставила Росії понад п'ять мільйонів боєприпасів та 100 одиниць балістичних ракет названого типу.

Як повідомлялося, вперше про застосування Росією цих північнокорейський балістичних ракет стало відомо наприкінці грудня 2023 року.

США: КНДР готує нову партію балістики для Росії

27 листопада заступник постпреда США при ООН Роберт Вуд повідомив під час засідання Ради Безпеки ООН, що влада Північної Кореї має намір передати Росії нову партію балістичних ракет. Американський дипломат зазначив, що Пхеньян раніше незаконно передав РФ понад 18 тисяч контейнерів із боєприпасами та пов’язаними з ними матеріалами, а також понад 100 балістичних ракет.

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Він також наголосив, що американська сторона має інформацію про те, що в бойових діях проти України буде задіяна значна кількість північнокорейських самохідних артилерійських установок калібру 170 мм, а також 240-мм реактивних систем залпового вогню виробництва КНДР.

Пхеньян і Москва посилюють воєнно-технічну співпрацю

Нагадаємо, днями завершився візит міністра оборони РФ Андрія Бєлоусова до Північної Кореї. Під час візиту північнокорейський диктатор Кім Чен Ин запевнив Бєлоусова у своїй незмінній підтримці війни Росії проти України.

Бєлоусов у Пхеньяні також провів зустріч з міністром оборони КНДР Но Кван Чолом і заявив, що військова співпраця між Москвою та Пхеньяном розширюватиметься. Обидві країни цього року ратифікували угоду про безпеку, що містить пакт про взаємну оборону.

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