В ГУР розповіли, скільки зброї КНДР вже передала Росії

КНДР наразі вже передала Росії більше сотні артсистем різних типів та 100 одиниць балістичних ракет, повідомили в ГУР МО. Також, станом на листопад, РФ отримала від КНДР бульше п'яти мільйонів боєприпасів.

Північна Корея перемістила в Росію понад 100 артиллерійських систем та 100 балістичних ракет малої дальності типу Kn-23/24. Про це у п'ятницю, 29 листопада, повідомило інформагентство "Інтерфакс-Україна" з посиланням на відповідь Головного управління розвідки міністерства оборони (ГУР МО) України.

У відповідь на запит агентства в ГУР зазначили, що КНДР розпочала постачання артилерійських систем в РФ з жовтня 2024 року. Загалом було переміщено понад 100 одиниць техніки різних типів, серед яких: 170-мм самохідні артилерійські установки М-1989 та 240-мм реактивні системи залпового вогню М-1991.

Окрім цього, Північна Корея продовжує постачати в РФ артилерійські боєприпаси великого калібру та балістичні ракети малої дальності типу Kn-23/24. За даними розвідки, станом на листопад КНДР поставила Росії понад п'ять мільйонів боєприпасів та 100 одиниць балістичних ракет типу Kn-23/24.

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"На теперішній час з території КНДР на територію РФ переміщено понад 60 одиниць 170-мм самохідних артилерійських установок (САУ) М-1989 "Koksan", частину з яких планувалось доставити до Саратовського ВАКУ (Вище військове командно-інженерне училище ракетних військ. - Ред.), ймовірно, з метою здійснення підготовки особового складу. Інформація щодо стану зазначених артилерійських систем відсутня", - додали у відомстві.

США: КНДР готує нову партію балістики для Росії

Заступник постпреда США при ООН Роберт Вуд під час засідання Ради Безпеки ООН 27 листопада повідомив, що влада Північної Кореї має намір передати Росії нову партію балістичних ракет. Американський дипломат зазначив, що Пхеньян раніше незаконно передав РФ понад 18 тисяч контейнерів із боєприпасами та пов’язаними з ними матеріалами, а також понад 100 балістичних ракет.

Він також наголосив, що американська сторона має інформацію про те, що в бойових діях проти України буде задіяна значна кількість північнокорейських самохідних артилерійських установок калібру 170 мм, а також 240-мм реактивних систем залпового вогню виробництва КНДР.

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