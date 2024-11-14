У Росії помітили найпотужніші САУ з Північної Кореї

Соцмережами поширюють кадри нібито північнокорейської Koksan у РФ. Українські аналітики вже зважують можливі ризики для ЗСУ через її появу на фронті. Тим часом ЗМІ пишуть про готовність Південної Кореї озброювати Україну

Російські війська імовірно вже невдовзі зможуть застосовувати на фронті проти Сил оборони України найпотужніші північнокорейські самохідні артилерійські установки (САУ) M-1989 Koksan. Як стверджують окремі російські Z-пабліки , станом на четвер, 14 листопада, ці артсистеми вже перевозять залізницею, а на доказ цих тверджень публікують світлину однієї САУ на платформі. Жодних інших подробиць щодо цього немає.

Українські аналітики оцінюють можливі ризики

Спеціалізоване українське видання Defence Express , реагуючи на появу таких повідомлень, припускає з огляду на відмінності в ширині залізничних колій у КНДР та РФ, що "скоріш за все, на знімку росіяни везуть "Коксан" таки своїм рухомим складом".

Достовірних даних про обсяги можливих поставок таких систем у РФ з КНДР немає, однак у жовтні повідомлялося, що російські артилеристи почали опановувати північнокорейські системи.

Що відомо про північнокорейські САУ Koksan?

Як пише спеціалізований проєкт Missile threat американського аналітичного Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS), ці північнокорейські САУ були вперше представленні 1978 року. Підтверджена дальність стрільби установок, що мають калібр 170 мм, становить 40 кілометрів стандартним снарядом і до 60 кілометрів активно-реактивними снарядами.

У 1989 році Північна Корея випустила покращену версію САУ. Через закритість КНДР достеменно невідомо, скільки саме установок є на озброєнні, однак оприлюдненні державними пропагандистськими ЗМІ кадри з військових навчань і парадів дають підстави вважати, що є щонайменше десятки одиниць.

Показово, що це північнокорейське озброєння пройшло своє "бойове хрещення" під час Ірано-Іракської війни, оскільки наприкінці 1980 Іран придбав неназвану кількість цих артустановок.

Bloomberg: Південна Корея може озброїти ЗСУ через обрання Трампа

Тим часом видання Bloomberg повідомило про плани військово-політичного керівництва Південної Кореї взяти курс на пряму передачу Україні летальних озброєнь через участь північнокорейських військ у війні РФ проти України та обрання Дональда Трампа президентом США.

До цього президент України Володимир Зеленський заявляв, що проситиме Південну Корею надати озброєння, зокрема системи протиповітряної оборони (ППО). Раніше ЗМІ писали про передачу Південною Кореєю артилерійських боєприпасів США, щоб ті могли допомогти Збройним силам України (ЗСУ) без ризику виснаження американських запасів.