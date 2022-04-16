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Пхеньян - столиця Корейської Народної Демократичної Республіки.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Пхеньян". Пхеньян є столицею Північної Кореї. Кількість населення перевищує три мільйона осіб. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.