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Пхеньян

Пхеньян - столиця Корейської Народної Демократичної Республіки.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Пхеньян". Пхеньян є столицею Північної Кореї. Кількість населення перевищує три мільйона осіб. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

КНДР повідомила про успішний тест тактичної керованої зброї нового типу

КНДР повідомила про успішний тест "тактичної керованої зброї нового типу" 16.04.2022

Новий вид ракетних озброєнь має істотно покращити можливості фронтових далекобійних артилерійських частин, запевняють у Пхеньяні.
Сестра лідера КНДР погрожує Сеулу ядерною зброєю

Сестра лідера КНДР погрожує Сеулу ядерною зброєю 05.04.2022

Як зазначили у Пхеньяні, країна застосує ядерну зброю для знищення противника у разі, якщо Сеул завдасть превентивного удару. Напередодні про можливу реалізацію цього варіанту заявляв міністр оборони Південної Кореї.
Північна Корея виробляє компоненти для ядерних установок - звіт ООН

Північна Корея виробляє компоненти для ядерних установок - звіт ООН 06.02.2022

Для забезпечення цієї діяльності Пхеньяну потрібні, зокрема, західні технології, тож він вдається до кібератак, а також до крадіжок криптовалют, повідомляють ЗМІ з посиланням на конфіденційний звіт ООН.
КНДР провела третє ракетне випробування з початку року

КНДР провела третє ракетне випробування з початку року 14.01.2022

Після запровадження нових санкцій США проти Північної Кореї Пхеньян уже втретє від початку 2022 року здійснив запуск ракет. Цього разу - в напрямку Японського моря.

КНДР запустила дві балістичні ракети

КНДР запустила дві балістичні ракети 15.09.2021

КНДР запустила в бік Японського моря дві балістичні ракети. До цього Пхеньян заявляв, що успішно випробував нові крилаті ракети далекої дії.
У Пхеньяні провели нічний парад на честь 73-річчя заснування КНДР

У Пхеньяні провели нічний парад на честь 73-річчя заснування КНДР 09.09.2021

КНДР відзначила 73-тю річницю свого заснування нічним парадом у столиці Пхеньяні. Лідер країни Кім Чен Ин відвідав парад, проте не виступав з промовою.
МАГАТЕ: КНДР могла знову запустити реактор в Йонбені

МАГАТЕ: КНДР могла знову запустити реактор в Йонбені 30.08.2021

Про запуск реактора в Йонбені може свідчити скидання води для охолодження, вважають у МАГАТЕ.
Пхеньян відкидає можливість поновлення переговорів зі США

Пхеньян відкидає можливість поновлення переговорів зі США 23.06.2021

У відповідь на пропозицію США розпочати з КНДР переговори без жодних попередніх умов, у Пхеньяні заявили, що не розглядають навіть саму можливість таких перемовин зі США.
США пропонують КНДР переговори без попередніх умов

США пропонують КНДР переговори без попередніх умов 21.06.2021

Вашингтон готовий обговорити ядерну програму КНДР "в будь-якому місці, в будь-який час, без попередніх умов". Раніше в Пхеньяні казали, що готові "діалогу, а також до конфронтації" зі США.
Кім Чен Ин заявляє про готовність до конфронтації з США

Кім Чен Ин заявляє про готовність до конфронтації з США 18.06.2021

КНДР повинна бути готова і до діалогу, і до конфронтації зі Сполученими Штатами, заявив Кім Чен Ин на з'їзді Трудової партії КНДР.
Північна Корея відмовилась від участі в Олімпіаді в Токіо

Північна Корея відмовилась від участі в Олімпіаді в Токіо 06.04.2021

Північнокорейські спортсмени не братимуть участі у цьогорічних Олімпійських іграх. Пхеньян пояснив це рішення пандемією COVID-19.
Північна Корея просить два мільйони доз вакцини від коронавірусу

Північна Корея просить два мільйони доз вакцини від коронавірусу 04.02.2021

Пхеньян, який переконує світ, що у КНДР немає коронавірусу, просить майже два мільйони доз вакцини від COVID-19, повідомляють у Глобальному альянсі вакцин та імунізації.
КНДР відзначила 75-річчя Трудової партії незвичним парадом

КНДР відзначила 75-річчя Трудової партії незвичним парадом 10.10.2020

У Пхеньяні ще перед сходом сонця відбувся масштабний військовий парад до 75-річчя Трудової партії Кореї. На цьому заході виступив Кім Чен Ин.
Парад по-північнокорейськи: чим має намір здивувати світ Кім Чен Ин

Парад по-північнокорейськи: чим має намір здивувати світ Кім Чен Ин 09.10.2020

У КНДР готуються відсвяткувати 75-річчя з дня заснування правлячої партії. Кульмінацією урочистостей стане військовий парад у Пхеньяні. Корейський лідер спробує використати його для демонстрації військової міці країни.
Кім Чен Ин вибачився перед Сеулом за вбивство південнокорейця

Кім Чен Ин вибачився перед Сеулом за вбивство південнокорейця 25.09.2020

Розстріл військовими Північної Кореї південнокорейця, виявленого у водах КНДР, викликав чергове загострення у відносинах між Пхеньяном і Сеулом.
Експерти ООН: КНДР могла досягти успіхів у розробці компактних ядерних зарядів

Експерти ООН: КНДР могла досягти успіхів у розробці компактних ядерних зарядів 04.08.2020

У доповіді ООН міститься інформація про те, що Північна Корея продовжує атомну програму і досягла певних успіхів. Вона вже може володіти боєголовками з ядерним зарядом.
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